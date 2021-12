Gør opmærksom på din nystartede virksomhed

SPONSORERET INDHOLD Der er mange, der går med en iværksætter i maven, men som lader frygten for at fejle stå i vejen for at udleve drømmen. Uanset om du brænder for tøj, elektronik eller brætspil, så handler det om at forvandle passionen til en forretning, som du kan leve af.

Det er en stor udfordring at springe ud i livet som selvstændig iværksætter, og en af de første udfordringer som du møder, er at udbrede kendskabet til din virksomhed og de produkter du sælger. Enhver virksomhed har behov for at markedsføre sig, hvis den fortsat skal udvikle sig, og hvis du ønsker at skille dig ud fra dine konkurrenter på markedet.

Udbred kendskabet med reklameartikler

En sjov og kreativ måde, hvorpå du kan udbrede kendskabet til din virksomhed på, er ved at få produceret en masse forskellige reklameartikler med din virksomheds logo eller navn på. Du kan få inspiration til dine reklameartikler hos axonprofil.dk, hvor du kan få produceret en lang række forskellige typer af reklameartikler. Det kan imidlertid være en udfordring at finde ud af, hvilke slags reklameartikler, der er bedst for dig og din virksomhed, når der er så stort et udvalg, men du sjældent galt med kontorartikler, da det er noget, der anvendes overalt. Det er også muligt at få rådgivning af en salgskontakt, der sidder klart til at hjælpe dig med at finde de produkter, der giver mening for dig og din virksomhed.

Reklamér på sociale medier

Du kan også overveje, hvorvidt du ønsker at betale for promovering på de sociale medier. Det kan i mange situationer være en god løsning, fordi du på de sociale medier, har mulighed for at komme ud til en langt større målgruppe end ellers. Samtidig kan du målrette din markedsføring så du kan nå ud til din specifikke målgruppe. Det kan du gøre ved at målrette indhold til mennesker baseret på demografiske forhold, interesser, uddannelse, erhverv, politisk orientering osv. Det er naturligvis ikke gratis at reklamere på de sociale medier, men det kan være en god investering, hvorfor du bør overveje om det er en mulighed for dig og din virksomhed.

Bliv vist på søgemaskiner

Hvis du ønsker at blive vist på søgemaskiner såsom Google, Baidu, Yahoo! eller Bing, når der er nogle, som søger på et søgeord, der relaterer sig til din virksomhed, så er SEO (Search Engine Optimization) et vigtigt redskab. Ved at optimere din SEO-strategi øger du sandsynligheden for, at din virksomhed dukker op i søgeresultaterne, fordi SEO påvirker de forskellige søgemaskiners algoritme, så kunder bliver ledt hen til din hjemmeside i stedet for dine konkurrenters. På den måde får du et forspring til dine konkurrenter, der ikke investerer i SEO.