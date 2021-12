Glæde midt i alt det tunge: ”Det rørte mig virkelig”

Camilla Bjørklund Jørgensen delte ud af gran, kogler og hendes viden om juledekorationer, da hun besøgte kræftcaféen i Sundhedscenteret. Foto: Privat

hjertevarme Da den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse i november måned inviterede til julehygge for kræftramte og pårørende, blev de mødt af hjertevarme, da de ville købe gran og kogler til juledekorationer. Domicil Blomster på Fortvej valgte nemlig at donere al materialet, og indehaver Camilla Bjørklund Jørgensen tilbød samtidig at hjælpe til med juledekorationerne.

Af Christian Valsted

At julen er hjerternes fest, beviste Domicil Blomster på Fortvej i sin reneste form i slutningen af november måned.

Her havde den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse besluttet, at den månedlige torsdagscafé i Sundhedscenteret ikke skulle handle om sygdomsforløb og andre alvorlige emner.

I stedet skulle der julehygges med risalamande og juledekorationer.

Derfor skulle de frivillige i lokalafdelingen på indkøb efter gran, ler og kogler til adventskranse, men da de ringede Domicil Blomster på Fortvej var indehaver Camilla Bjørklund Jørgensen ikke interesseret i betaling. Hun valgte i stedet at donere alt materialet til kræftcaféens julestue, og tilbød samtidig at deltage, så deltagerne i kræftcaféen kunne få professionel til at kreere juledekorationerne.

”Det rørte mig virkelig meget, og det var slet ikke hensigten, da vi ringede og ville bestille gran og pynt,” fortæller Jette Jensen, der er formand for lokalafdelingen. Hun fortsætter:

”Når vi mødes hver tredje torsdag i måneden, taler vi oftest om alvorlige emner. Om hvordan man tackler et kræftforløb som kræftpatient eller pårørende, og vi har oplæg fra præster og medarbejdere på hospice. Vores caféer er et uformelt forum på borgernes og de pårørende betingelser, og lige denne gang ville vil fokusere på glæde midt i alt det svære, og derfor rørte det mig, at Domicil Blomster rakte ud og ville hjælpe,” fortæller Jette Jensen.

Lysglimt i mørket

For Camilla Bjørklund Jørgensen var det helt naturligt at hjælpe, da Kræftens Bekæmpelse ringede og ville købe materialer til juledekorationer.

”Jeg synes selv, at jeg har så meget, og derfor vil jeg gerne hjælpe, hvor jeg kan. Jeg føler mig selv heldig, og i dette tilfælde, hvor der er borgere i en svær situation, der trængte til en lysglimt, ville jeg gerne give noget tilbage, og de blev simpelthen så glade,” fortæller Camilla Bjørklund Jørgensen, der er indehaver af Domicil Blomster på Fortvej.

Derfor dukkede Camilla Bjørklund Jørgensen op til kræftcaféen i Sundhedscenteret med favner fuld af gran, kogler og pynt.

”Vi hyggede og jeg hjalp til med juledekorationer, og deltagerne kunne tænke på noget andet midt i alt det tunge,” fortæller Camilla Bjørklund Jørgensen. For Jette Jensen er det helt afgørende, at kræftcaféerne også er med til at sprede glæde.

”De kræftramte og deres pårørende oplever meget negativt, så derfor er det vigtigt at kunne mødes og glædes om noget andet. Denne gang var der kamp om mandler og en dejlig stemning ved langbordet, hvor vi lavede juledekorationer,” siger hun.