Fra tanke over idé til pitch

Top tre modtog henholdsvis 2500 kroner, 1000 kroner og 500 kroner til Rødovre Centrum, som de vindende grupper helt selv kan bestemme over, hvad de vil bruge dem på. Et stort tillykke til de tre bedste idéer, som naturligvis var meget stolte over at blive kaldt op på scenen. Foto: Red

Eleverne i 2g på RG havde mange innovative ídéer og fik mange rosende ord med fra dommerpanelet efter deres præsentationer, som bandt sløjfen på to innovative dage. Men kun et projekt kunne løbe med sejren. Niveauet var dog højt og afgørelsen tæt.

Af Michael Hansen

I de sidste mange år har DR1 kørt succesprogrammet Løvens Hule, hvor håbefulde iværksættere skal forsøge at overbevise fem investorer om, at lige netop deres idé er værd at investere penge og procenter i. Den kongstanke har Rødovre Gymnasium siden videreført på 2g-årgangen med forløb i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab Sjælland og Remisen, som har faciliteret og hjulpet eleverne med gå fra at få en tanke til at skabe et pitch. Disse dage har gymnasiet kaldt for innovationsdage.

“Mandag var der undervisning for eleverne, inden de tirsdag (den 30. november red.) skulle fremlægge. Vi havde otte af vores iværksættere med, som skulle inspirere de unge herpå gymnasiet. Eleverne har været meget meget ambitiøse i deres tilgang til de her dage. Niveauet har været ret højt her på Rødovre Gymnasium, så det har været en fornøjelse” forklarede Jakob Spodsberg, CEO fra Remisen Næstved. Remisen er et skabt af to unge iværksættere og har primært til formål at hjælpe unge iværksættere i gang med at udvikle deres idéer alt efter hvor langt de er nået.

Forsmag på TV-programmet

Et pitch, der tirsdag i vaskeægte Løvens Hule stil, skulle fremlægges foran et sultent dommerpanel bestående af Rasmus Michael Due Birch, Kvalitetskonsulent fra CELF, Ilham Abboud, Iværksætter fra INA-innovation, Gitte Junker Andersen, Erhvervskonsulent i Rødovre Kommune, Steffen Andersen, Cofounder/Partner i ToGo Tryk og Ida Juul Pedersen Ungdomsorganiser i HK.

I alt deltog 45 grupper fra de ti 2g-klasser, men det var suverænt op til dommerne at beslutte sig for hvilke ti idéer, der endte med gå videre til den endelig finale. Eneste lille krav var, at alle klasser skulle have en repræsentant. For at finde dem, gav dommerpanelet eleverne en forsmag på, hvordan Løvens Hule fungerer. Eleverne fik indledningsvis ordet, inden dommerne med kirurgisk præcision dissekerede idéerne med en byge af forskellige skarpe spørgsmål om alt fra målgruppe over priser til markedsundersøgelser. Til slut gav de, eleverne point. Point, som i sidste ende ville betyde, at en gruppe vandt 2500 kroner til Rødovre Centrum.

“Eleverne har virkelig gjort deres forarbejde godt, og top tre grupperne excellerede i at give hinanden plads til at komme med deres inputs. Nogle har sågar lavet en markedsundersøgelse og ringet ud til kæderne for at høre om deres produkt kunne passe ind hos dem. Det havde jeg ikke forventet med tanke på, hvor kort tid de har haft,” forklarede Gitte Junker Andersen, Erhvervskonsulent i Rødovre Kommune.

Også Ilham Abboud Iværksætter fra INA-innovation var imponeret over niveauet.

“Jeg må sige, at eleverne virkelig har præsteret flot. Finalisterne havde virkelig taget de kritikpunkter til sig, som vi nævnte og formået at få dem indarbejdet til deres præsentation anden gang. Det kunne for eksempel være, at de skulle være mere konkrete og gøre endnu mere ud af kunderne. Generelt fortjener alle ros for den sikkerhed og løft, som de gav deres produkter. Det skinnede positivt igennem, at eleverne udviste engagement for deres egen idé,” tilføjede hun.

De løb med sejren

Selvom gymnasiet selv prøvede at nedtone konkurrenceelementet skulle der kåres en vinder. Det blev en tæt afgørelse mellem De Ristede Orme, Hvid Sne og DGL.

De Ristede Orme havde udviklet et setup, hvor man kunne leje og låne studiebøger for at udviske og nedtone den sociale ulighed på uddannelserne og giver lige mulighed for alle.

Hvid Snes koncept gik ud på, at hver gang folk satte sig op fitnessmaskinerne, så skulle den energi, som de brugte på for eksempel at træde i pedalerne lagres som strøm, der senere kunne genanvendes.

DGL havde tænkt meget jordnært og brugt sig selv som målgruppen. Deres koncept fokuserede på den gode nattesøvn, hvor tanken var, at de unge skal bruge hinanden som støtte og spejle sig i hinanden for at få den gode nattesøvn. Det kunne blandt andet ske ved, at man overvågede sin søvnrytme og sammenlignede med kammeraternes.

Den tankegang bed dommerne på, for de seks elever fra 2.b, som denne eftermiddag gik under navnet DGL, endte med at vinde. I vinderindstillingen lød det blandt andet:

”DGL havde et imponerende skarpt fokus på målgruppen, muligvis fordi de selv kender til problematikken eller kender nogle, som ikke får den rette mængde søvn. Der findes allerede søvnapps i forvejen, men konceptet her lægger ovenpå de eksisterende produkter i markedet, da gruppen fokuserer på at få de unge til at støtte hinanden og spejle sig i sine venner for at få den gode nattesøvn, da det giver meget mere overskud i skolen, men også generelt i livet. Det giver deres koncept en stor samfundsmæssig værdi, da veludhvilede unge vil betyde, at indlæringen bliver nemmere, og at eleverne bliver mere glade og har mere overskud i hverdagen.”

Rødovre Gymnasium gentager succesen igen til næste år, så allerede nu kan 1g’erne begynde at lægge deres hoved i blød.