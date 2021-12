Følger Rødovre fra Maryland via populær Facebook-gruppe

Annette Westh følger blandt andet med i livets gang i Rødovre via facebookgruppen ’Facebook Rødovre’. På billedet ses hun sammen med sin mand foran hjemmet i Beallsville i staten Maryland. F Foto: Privat

følger med fra usa Ud af Facebook Rødovres over 16.000 følgere er der en del følgere, der bruger gruppen til at holde sig opdateret på, hvad der sker i kommunen, selvom de bor på den anden side af jordkloden. En af dem er Annette Westh.

Af Michael Hansen

Nephew sang Mexico ligger i Spanien, og det er naturligvis forkert ligesom Rødovre heller ikke ligger i USA, men alligevel er 2610 på landkortet ‘over there’. For i byen Beallsville i staten Maryland holder Annette Westh sig dagligt opdateret med, hvad der sker i Rødovre. For selvom hun i snart 30 år har boet i USA med sin amerikanske mand og deres to børn, er Annette Westh født og opvokset i Islev i Rødovre. Via medlemskabet af Facebook Rødovre formår hun at holde sig skarp på dagligdagen i Rødovre, selvom hun er tusindvis af kilometer væk.

“Facebook Rødovre betyder, at jeg kan følge med i, hvad der sker i min gamle by. Jeg kan sætte ansigt på de kommentarer, som folk deler med hinanden om politik og generelt sladder. Jeg tjekker gruppen hver dag. Jeg ville ikke undvære gruppen, da den giver mig glæde og et smil på læben. Jeg tjekker gruppen, fordi jeg føler, at så er jeg stadig en del af Rødovre. Jeg kan genkende andre fra gruppen. Jeg har været en del af gruppen næsten, siden den startede,” fortæller Annette Westh.

Netop det Annette Westh nævner med at have med sig i hjertet, selvom man er langt væk hjemmefra, har været et mål for Facebook Rødovre-gruppen.

“Da vi oprettede gruppen i sin tid, gjorde vi meget ud af, at alle folk med tilknytning til Rødovre fik lov til at blive medlem blandt andet for, at de kunne bibeholde deres ophav, selvom de måske ikke boede i Rødovre længere. De mange udenlandske følgere bekræfter os i, at det har været den rigtige strategi,” forklarer Mia Nilsson, der er administrator i gruppen.

Ofte på besøg

Afstanden mellem Beallsville og Rødovre er 6500 kilometer, men det til trods, så sikrer Facebook Rødovre, at Annette Westh har en idé om, hvad der foregår i byen, så hun kan planlægge, hvad hun skal opleve, når turen går til 2610 Rødovre, hvor hun besøger sin far og sine veninder, som har hængt ved trods den store afstand.

“Det at komme hjem er en længsel. Lugten af Rødovre, de gader, som man har gået i som ung. De steder, som man kom i Ungdomsklubben Rødager Bodega, Rødovre Centrum og Damhussøen. Jeg elsker selvfølgelig at læse om byens udvikling politik og hvad der er nyt i Rødovre, og det sikrer Facebook, at jeg kan gøre og folk er gode til svare” afslutter hun.

