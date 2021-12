En god mand er død

Kjeld 'Røde' Andersen (th) er død. Kjeld var vellidt af mange, og var stor fan af Rødovre Mighty Bulls. På billedet ses han sammen med Brian Møller Foto: Privat

mindeord En god og rar mand Rødovreborger er gået bort. Min klassekammerat ‘Røde’ Kjeld er pludselig død og blev bisat tirsdag den 7. december fra Rødovre Kirke. Rigtige mænd græder jo ikke, men der var træk fra et vindue, så vi var flere der fik våde øjne.

Af Brian Møller, tidligere direktør i Rødovre Mighty Bulls

Kjeld talte jeg altid sammen med og vi fortalte mange ‘røverhistorie’. Kjeld Andersen havde altid et godt og positiv sind. Han så ALT sport, om det var stangspring eller synkronsvømning, eller kuglestød for kvinder – alt sport så han.

Og så selvfølgelig en anden stor hobby, han elskede, var mad og især sin kære familie. Dem var han meget glade og stolte over.

Vi var ikke enige om alting i livet, men vi begge vidste, at det var en meget stor ting, som jeg ligefrem mente, at det var et meget stort problem, måske en ubehageligt brist Kjeld han besad.

Han var jo, desværre, Manchester United fan! Rigtige mænd (og kvinder) holder som bekendt med Liverpool.

Men heldigvis var vi begge meget enige om, at vi var store fans af Brøndby, AVARTA, Fodboldlandshold og selvfølge Rødovre Mighty Bulls.

Derfor var der også et Brøndby og Rødovre Mighty Bulls halstørklæde på kisten.

Han var så stolt af sin familie og talte altid hvor glad han var for dem.

Og Otto, som var hans lillebror, som desværre også døde, i en alt for ung alder, det kom Kjeld sig aldrig over. Jeg håber de nu genses.

Jeg føler med familien og alle dem som Kjeld kendte. At Kjeld var vellidt, kunne ses i kirken, som var fyldt op. Selv våbenhuset var fyldt op i kirken.

Efter alle havde sagt farvel, slog kirken de ni bedeslag og så kørte rustvognen med Kjeld stille og roligt væk på hans sin sidste køretur.

Jeg kunne skrive en hel bog om alt det vi har oplevet. Jeg, og mange andre vil savne dig. Øv, jeg er trist og ked af det. En god og rar mand Rødovreborger er gået bort. Tak for dig.

Bedste hilsner fra og et trist farvel fra

Brian Møller, tidligere direktør i Rødovre Mighty Bulls