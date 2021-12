En flamme kan sagtens deles i to

Den røde løber var rullet ud, da Rødovre Kommune hyllede årets ildsjæle-vindere Trine Kjær (th) og Tove Bahne (th) i tirsdags. Foto: Red.

Af Christian Valsted

Kandidatfeltet til Rødovre Kommunes årlige frivillighedspris, ’Årets Ildsjæl’, var igen i år brølstærk. Faktisk så stærkt, at dommerkomiteen i sidste ende valgte, at to borgere skulle dele årets pris.

Prisen er i år delt mellem Tove Bahne fra Røde Kors Rødovre og Trine Kjær fra Foreningen FRI, Fælles Rødovre, Islev.

Selve overrækkelsen skulle have fundet sted ved en ceremoni på Plejehjemmet Ørbygård torsdag den 9. december, men begivenheden blev aflyst på grund af corona.

I stedet var den røde løber rullet ud foran Rødovre Rådhus i går, og de to ildsjæle-vindere lyste ikke mindre op, selvom december-kulden bed i kinderne.

Prisen er blevet uddelt siden 1999, og er dermed en af kommunes ældste priser.

Prisen kom samtidig med Rødovre Kommunes første frivillighedspolitik, og blev stiftet for at hædre det store sociale arbejde, der bliver gjort i Rødovre Kommune.

”Det er en af de vigtigste priser vi har, fordi det er en anerkendelse af mennesker der gør en frivillig indsats,” fortalte borgmester Britt Jensen, da hun foran Rødovre Rådhus hyldede Tove Bahne og Trine Kjær.

Prisvinder: Jeg er dybt beæret

De to prisvindere har begge hænderne dybt begravet i det frivillige og sociale arbejde i Rødovre Kommune. Tove Bahne er en del af bestyrelsen i Røde Kors, hvor hun som leder af besøgstjenesten gør et stort arbejde med at matche besøgsvenner og besøgsmodtagere.

”Jeg er dybt beæret, og det var jeg allerede af at være nomineret. Jeg bruger meget tid på mit frivillige arbejde, bevares, men der var så mange andre gode kandidater til prisen, så jeg er meget overrasket over at vinde prisen,” fortalte en tydelig rørt Tove Bahne, inden hun satte ord på, hvorfor det frivillige arbejde blev hendes kald, da hun gik på pension.

”Jeg kan ikke bare sidde derhjemme. Først blev jeg nørkler i Røde Kors, og kom siden i bestyrelsen. Det frivillige arbejde giver mig glæder ved at hjælpe andre. Besøgstjenesten er helt unik, og et arbejde, som jeg bruger meget tid på,” fortæller Tove Bahne.

Vil helst stå i baggrunden

For Trine Kjær var det en smule angstprovokerende, at blive fremhævet for hendes frivillige indsats.

”Jeg har det bedst med at støbe kuglerne, og lade andre få æren,” fortalte Trine Kjær, der på trods af at være centrum for rampelyset, var meget stolt over at modtage prisen.

”Ja, det er jeg. Det betyder rigtig meget for mig, at andre synes, at jeg laver en godt stykke arbejde,” fortæller Trine, der blandt andet modtager prisen for hendes engagement i foreningen ’FRI – Fælles Rødovre, Islev’, der samler børn, unge, voksne og ældre på tværs af sociale og kulturelle foreninger.

”Trine går forrest, men giver også plads til samarbejde. Og apropos gå forrest, så var Trine også en af initiativtagerne til Julemærkemarchen i Rødovre,” lød det blandt andet fra borgmester Britt Jensen, da hun overrakte prisen til Trine Kjær.

Der var ikke muligt at samle alle de 13 indstillede til prisen, og Rødovre Kommune oplyser, at de øvrige nominerede til prisen alle vil få tilsendt en buket blomster som tak for deres indsats.