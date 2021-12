DR Pigekoret synger i biografmørket

DRs pigekor og Phillip Faber kan opleves lokalt, når Atlas Biograferne sender live fra Koncerthuset i DR på søndag. Foto: Kim Matthäi Leland

koncert i biografen I Atlas Biograferne bliver de mange biografsale brugt til andet end at vise actionfilm fra Hollywood og komedier fra Nordisk Film. På søndag kan du opleve Philip Faber og DR Pigekoret i levende live. Sådan næsten da.

Af Christian Valsted

Hvis du er så heldig at have sikret dig billet til DR Pigekorets julekoncert den 12. december, kan du høre pigekoret synge julen ind i Koncerthuset i DR.

Hvis du er en af de mange, der ikke nåede at sikre dig billet, men godt kunne tænke dig at opleve Philip Faber og pigekorets fløjlsbløde stemmer på tæt hold, så har du muligheden i Rødovre Centrum.

I Atlas Biograferne vil koncerten nemlig blive sendt live fra de bløde biografsæder med surrond sound og en billedkvalitet der siger spar to.

Sidste år måtte koncerterne aflyses på grund af corona-nedlukningen, og derfor har DR Pigekoret besluttet at invitere publikum i hele Danmark til at opleve koncerten i biografen.

I Atlas Biograferne glæder mig sig til den anderledes koncert.

”Det er en god start på julen, og med vores lydsystem får man jo den fulde glæde,” lyder det fra Atlas Biograferne.

Billetter kan købes via atlasbio.dk