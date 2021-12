Dette skal du være opmærksom på, inden du sælger din bolig

SPONSORERET INDHOLD Det kan være alt fra en himmelsk succes til en katastrofal fiasko rent økonomisk, når du skal sælge din bolig.

Der er nemlig rigtig mange faktorer, der spiller ind på din samlede fortjeneste, og de kan alle sammen have en enorm indvirkning på den endelige salgspris. Det er derfor vigtigt, at du skaber de bedst mulige rammer for dig selv, når det kommer til dit boligsalg. Du er selvfølgelig aldrig 100% herre over, hvad der sker i sådan en proces, men med grundig forberedelse og den rigtige taktik, kan du forøge dine chancer for succes markant.

Det bedste du kan gøre er at forberede dig så grundigt som muligt, inden du sætter din bolig til salg. Gør dig de relevante overvejelser og hav godt med tålmodighed. Og sidst men ikke mindst er det også vigtigt, at du søger den nødvendige rådgivning.

Hvornår er det bedst, at jeg sælger min bolig?

Tidspunktet er vigtigt for din fortjeneste, da boligpriserne går op og ned. Det kan dog være svært at sige noget konkret om hvilket tidspunkt, der er bedst at sælge på. Det er nemlig også influeret af andre faktorer så som din boligs geografiske placering med mere. Du kan eventuelt holde øje med markedet i dit lokalområde eller spørge en ekspert til råds.

Hvordan vil du sælge din bolig?

Der er flere måder, du kan sælge din bolig på, og de har deres fordele og ulemper. Den første og mest almindelige måde er ved hjælp af en ejendomsmægler. En ejendomsmægler sørger for alt det praktiske og juridiske i forbindelse med et salg. Du skal med andre ord ikke røre en finger, da ejendomsmægleren hjælper dig med det hele. Denne løsning er den idéelle løsning til dig, der ikke har nogen erfaring med boligsalg, og som ikke har den nødvendige tid og det nødvendige overskud til at varetage opgaven selv. Det er den sikre løsning, da den lægger ansvaret hos en ekspert. Ulempen er dog, at en ejendomsmægler er dyr. En typisk ejendomsmægler koster mellem 50.000 og 100.000 kroner, og det er jo penge, som går direkte fra din fortjeneste. Derudover kan det også være en lang proces, at skulle vælge den helt rigtige ejendomsmægler. Ejendomsmæglere varierer nemlig meget i kvalitet, og det kan være svært at vurdere hvilke ejendomsmæglere, der gør jobbet ordentligt.

En anden mulighed for at sælge din bolig er ved hjælp af selvsalg. Selvsalg er en metode, hvor du sparer ejendomsmægleren væk, men stadigvæk søger den nødvendige hjælp. Denne løsning stiller ikke desto mindre et større ansvar hos dig, men du behøver bestemt ikke være ekspert inden for boligsalg, for at kunne benytte denne mulighed. Du skal blot være nysgerrig samt indstillet på at lægge nogle kræfter i dit boligsalg. Ved brug af selvsalg varetager du de opgaver, som du har egenskaber til. Derudover allierer du dig med en boligrådgiver, som kan hjælpe dig med alt det juridiske og praktiske – på samme måde som ejendomsmægleren. Boligrådgiverens hjælp er i form af grundig vejledning og rådgivning, så det er derfor, at du kan komme langt med nysgerrighed og engagement.

Hvilke faktorer har indflydelse på min boligs værdi?

Det er også vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser om din boligs styrker og svagheder, inden du sætter den til salg. Her må du gerne tænke et par år ud i fremtiden. For hvis der eksempelvis er nogle tiltag, som får din boligs værdi til at stige om et par år, så kan det være bedre at vente lidt med salget. Det kunne eksempelvis være en ny togstation eller et letbanestop i nærheden.