Derfor graves der på Rådhusplænen

Det er mufferne på en hovedforsyningsledning, der er årsagen til, at de graver på Rådhusplænen

Gravearbejde Der er i øjeblikket en voldsom trængsel og alarm på Rådhusplænen, hvor Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S er i gang med at vedligeholde en fælles hovedforsyningsledning.

Af Michael Hansen

De vakse læsere har nok lagt mærke til, at der i den sidste tid har holdt kassevogne og været store maskiner på Rådhusplænen. Der er desværre ikke tale om, at de graver efter guldskatte, forhistoriske arkæologiske fund, danefæ eller andre spændende ting.

I stedet er det noget så spændende som vedligeholdelse af fjernvarme, der foregår. Det fortæller Anders Møller chef for Vej & Park i Rødovre.

“Det er Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S forkortet Veks, der er i gang med at reparere en hovedforsyningsledning for den fælles fjernvarme, som løber under Rådhusplænen. De udskifter mufferne, (som er et kort rørstykke, med gevind i begge ender, beregnet til at sammenføje to rør med samme eller forskellig diameter. red),” fortæller han.

Udbedringen af mufferne har været planlagt længe, og kommunen fik henvendelsen for et stykke tid siden.

Skal efterlades i ordentlig stand

I øjeblikket pågår arbejdet, og der er p.t. lagt planer over plænen, men hvad skal der så ske med plænen, når Veks er færdige med arbejdet.

“Som altid, når eksterne udbydere laver arbejde i kommunen, skal det reetableres og være i samme stand, som da de ankom. Det vil sige, at plænen skal være i ordentlig stand, når de er færdige,” forklarer Anders Møller.

På spørgsmålet om, hvordan reetableringen skal ske, hvis der skal lægges nyt græs, svarer han.

“Det er klart, at hvis der skal sås nyt græs, fordi plænen er kørt op af de tunge maskiner, så venter Veks naturligvis med at så græsset til, at vejret tillader det. Det ville selvsagt ikke give mening at så græs nu. I den mellemliggende periode finder vi i samarbejde med Veks en fælles løsning,” afslutter han.

Arbejdet forventes færdigt omkring 1. januar.