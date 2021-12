De tegner kommunens udvalg for de kommende fire år

Her er de så den nye kommunalbestyrelse, som blev valgt ved Kommunalvalget den 16. november. Foto: Per Dyrby

Kommunalbestyrelsen Efter den brede konstituering ovenpå et spændende kommunalvalg bringer avisen nu et overblik, hvem der kommer til at sidde i udvalgene. Der er sket en del udskiftninger med mange nye ansigter repræsenteret. Største udskiftning er sket i Beskæftigelsesudvalget, hvor fire ud af fem er nye.

Af Michael Hansen

På gårsdagens Kommunalbestyrelsesmøde får offentligheden for første gang lov til at se, hvem der kommer til at sidde i de enkelte udvalg, såfremt at udvalgene følger den indstilling, som konstitueringsparterne har lagt op til og er blevet enige om og skrevet under på.

Ifølge avisens oplysninger bliver følgende formænd og næstformænd i udvalgene samt borgmester, 1. og 2.viceborgmester, men den endelige beslutning om formænd og næstformænd træffes formelt set først af udvalgene selv på det første møde efter nytår, dog sker der sjældent forskydninger på disse poster, hvilket er årsagen til, at avisen vælger at tage de oplysninger, som de har fået for gode varer. Britt Jensen tager fire år mere som borgmester. Det er ikke overraskende. Peter Mikkelsen som 1.viceborgmester og Jan Kongebro som 2.viceborgmester. Kim Drejer Nielsen (C) bliver ny formand for Beskæftigelsesudvalget. Næstformanden hedder Peter Mikkelsen fra Enhedslisten. Jan Kongebro fortsætter som formand for Teknik- og Miljøudvalget. Her bliver Pia Hess Larsen næstformand. Det samme gør Lene Due i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor Pia Hess Larsen forbliver som næstformand. Ligeledes tager Flemming Lunde Østergaard Hansen fire år mere som formand for Børne- og Skoleudvalget. Her indtræder Anette Rachlitz som næstformand. Annie Arnoldsen Petersen forbliver også som formand for Social- og Sundhedsudvalget med Ahmed Dhaqane som næstformand. Formandsposten i Økonomiudvalget besættes altid af borgmesteren, hvilket betyder, at Britt Jensen sætter sig for bordenden, når budgetter med videre skal forhandles hjem. Ved sin side har hun Flemming Lunde Østergaard Hansen som næstformand.

I Børn- og Ungeudvalget tilfalder formandsposten Ahmed Dhaqane med Birgitte Glifberg som næstformand.

I 2022 har kommunen desuden besluttet at oprette et nyt Klima- og Naturudvalg. Her bliver Kenneth Rasmussen formand og Anette Rachlitz næstformand.