De første idrætsmillioner er fordelt

Kommunalbestyrelsen har afsat penge til en ny kunstgræsbane til fodbold med hegn og lysanlæg. Banen bliver placeret ved Islev Skole Foto: Arkiv

idræt En kunstgræsbane ved Islev Skole og nye klubfaciliteter til Islev Taekwondo Klub. Rødovre Kommune har udvalgt de første idrætsprojekter, der skal skabe bedre rammer for foreningslivet.

Af Christian Valsted

Som en del af budgetaftalen for 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at afsætte 10 millioner kroner til anlægsinvesteringer på idrætsområdet. De 10 millioner kroner er en del af en større politisk ambition, hvor Rødovre Kommune de næste 10 år vil bruge samlet 100 millioner kroner på idrætsprojekter.

Der er med andre ord afsat 10 millioner kroner til idrætten hvert år frem mod 2032, og de første projekter er der sat navn på.

Det første projekt er i Islev Taekwondo Klub, hvor anden fase af et fælles træningslokale og klubfaciliteter går i gang. Her er der i alt afsat 7, 5 millioner kroner til projektet, og medlemmerne kan se frem til et samlet hus i to etager med blandt andet to store sale, omklædningsrum, depot til opbevaring af udstyr, teknikrum og klubrum med køkken. Klubben har lige nu 40 personer på venteliste, og Rødovre Kommune oplyser, at en del af begrundelsen for bevillingen netop er, at klubben med de nye faciliteter kan optage flere medlemmer.

Har svært ved at få armene ned

I dag råder Rødovre Kommune over tre kunstgræsbaner. To i Espelunden og en på Horshøjvej.

I vinterhalvåret er der pres på banetiderne, da kommunens seks fodboldklubber kæmper om de samme tider. Derfor er fodboldformand i Orient, Tage Vestergaard Olesen, meget tilfreds med, at der snart kommer endnu en kunstgræsbane.

Det andet projekt, som kommunalbestyrelsen har afsat penge til, er nemlig en ny kunstgræsbane til fodbold med hegn og lysanlæg. Banen bliver anlagt ved Islev Skole, og bag ansøgningen står de seks fodboldklubber Orient Fodbold, Rødovre Boldklub, B77, Avarta samt Islev Boldklub og BK Vest.

”Jeg har lidt svært ved at få armene ned. Der er et underskud af kunstgræsbaner i Rødovre, og derfor har vi arbejdet sæt sammen med de andre lokale fodboldklubber om ansøgningen. Banen kommer til at ligge i Islev, men den vil komme alle til gode,” fortæller Tage Vestergaard Olesen, der har oplevet at mere end 50 børn trænede på den samme kunstgræsbane på Horshøjvej tæt ved Jyllingevej.

”Der er et kæmpe behov for endnu en bane, og derfor er jeg også utrolig glad for, at der er blevet lyttet til os,” siger fodboldformanden fra Orient.

Ligesom med Islev Taekwondo Klub har Rødovre Kommune lagt vægt på, at de forbedrede faciliteter kan tiltrække nye medlemmer. Projektet forventes at koste mellem 6,5 og 7,5 millioner kroner.

Udgifterne for de første projekter forventes at blive 15 millioner kroner til sammen. Af dem tages de 10 millioner kroner fra budgettet for 2022, mens det resterende beløb tages fra budgettet for 2023.

Mere gennemsigtighed

Rødovre Kommune ønsker at skabe gennemsigtighed i processen omkring investeringer af idrætsprojekter, derfor er de nuværende og fremtidige projekter fundet sammen med foreningerne, fællesrepræsentationen af idrætsforeninger i Rødovre, FiR, og Børne- og Kulturforvaltningen.

”Gode idrætsfaciliteter spiller en stor rolle for mange menneskers trivsel og sundhed og i det hele taget de fælleskaber, som kendetegner Rødovre. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan sætte ekstra fart i arbejdet for gode rammer i foreningerne,” siger borgmester Britt Jensen.