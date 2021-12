Carl-Johan valgte livet: “Det var stop eller dø”

Hos Rødovre Sundhedscenter kan du tilmelde dig ’Rødovre kvitter smøgerne’ – et populært rygestopforløb, hvor mere end syv ud af 10 deltagere sidste år blev røgfri. Foto: Signelements

rygning Til januar inviterer Rødovre Kommune endnu engang borgere, der har et ønske om at stoppe den usunde vane, til rygestopforløbet ’Rødovre kvitter smøgerne’. Tidligere ex-ryger Carl-Johan Hirsbæk opfordrer alle rygere, der ønsker at stoppe, om at melde sig. Han ved nemlig på egen krop, hvad et liv uden tobak betyder for livskvalitet.

Af Christian Valsted

Rødovre Kommune har i en lang årrække haft stor succes med at invitere borgere til gratis rygestopforløb. Tal fra kommunen viser, at 7 ud af 10 er blevet røgfri efter at have deltaget i sundhedscenterets rygestopforløb.

For den 73-årige Rødovreborger Carl-Johan Hirsbæk var den 21. november 2021 en skelsættende dato. Der var det nemlig præcis 10 år siden, at han slukkede sin sidste cigaret efter at været storryger i 47 år. Carl-Johan har ikke deltaget i et skræddersyet forløb, men han havde motivationen, da han godt kunne se, at livet ville slutte før tid, hvis han fortsatte.

”Det var stop eller dø. Jeg valgte livet,” fortæller Carl-Johan, der ikke er et øjeblik i tvivl om, at beslutningen har reddet hans liv.

”For det første er jeg stadig i live, efter at jeg var storryger i 47 år. Derefter har betydet, at jeg kun er ramt af KOL i meget mild grad og at min morgenhosten er fortid. Hjemmet og personen stinker ikke længere af cigaretrøg, gardiner og de hvide lofter har stadig den farve de skal have. Livskvaliteten har fået et boost ved, at økonomien ikke er tynget af udgiften til tobak, endsige til medicin på grund af skader fra rygning,” fortæller Carl-Johan, der mener at motivation er hele nøglen til at stoppe med at ryge.

Lettere sammen med andre

I Carl-Johans tilfælde lykkedes det i 2011 at blive røgfri ved egen hjælp, men det er langt fra alle der på samme måde kan hanke op i dem selv. Sundhedscenterets rygestopforløb viser, at hvis du har et ønske om at stoppe med at ryge, så er det lettere sammen med andre.

Rygestopforløbet bliver holdt som caféaftener i grupper sammen med andre, der også vil være røgfri. I gruppen støtter man hinanden i at holde fast i rygestoppet. Hver gruppe får vejledning af en professionel rådgiver. Caféaftenerne byder også på inspirerende oplæg for alle og lodtrækning om præmier.

Maria Bleiback Clausen, der er leder i Rødovre Sundhedscenter, fortæller, at det er vigtigt at deltagerne selv har motivationen og et ønske om at stoppe.

”Vi ved, at mange ønsker at blive røgfri, og især her under corona, er flere blevet opmærksomme på deres immunforsvar og lunger. Et rygestop kan gøre en kæmpe forskel. Alle rygere skal vide, at de har større chance for at blive røgfri ved at få professionel rådgivning. Rygestoppet skal de ikke klare selv, da et rygestopforløb netop er lavet til, at de får rådgivning og støtte i den periode, hvor rygestoppet starter.” Maria Bleiback Clausen tilføjer, at man aftaler en fælles stopdato i gruppen.

For familiens skyld

En af de deltagere der med succes deltog i rygestopforløbet ’Rødovre kvitter smøgerne’ i 2020 var Peter Bigum. Han meldte sig til rygestopforløbet på grund af familien og sit helbred.

”Rygestoppet gav mig en bedre kondition og en bedre vejrtrækning. Min rygestoprådgiver var rigtig dygtig, hyggelig at snakke med og forstående. Hun havde nogle gode idéer og forslag til, hvordan jeg skulle holde fast i mit rygestop,” fortæller den nu tidligere ex-ryger.

Støtten i gruppen havde også en betydning for Peter Bigums rygestop:

”Når man sidder flere sammen, som er i den samme situation, så får man også bearbejdet ens egne tanker i forhold til andres tanker. Det er rigtig motiverende med sammenholdet. Man får talt om, hvad det er for nogle parametre psykisk inde i en selv, som man skal have på plads for at kunne gennemføre et rygestop. Jeg vil helt klart anbefale rygestopforløbet til andre.”