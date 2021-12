Borgmester: Forfærdeligt på alle måder

Lørdag aften var der tændt lys og lagt blomster foran frisørsalonen på Islevbrovej, hvor en 17-årig ung mand blev skuddræbt. Foto: Jon Henriksen/ Danish Street Docs

skuddrab i islev Rødovres borgmester, Britt Jensen (S), er rystet efter fredagens brutale skudepisode i Islev, der fik fatale konsekvenser for en 17-årig ung mand, der mistede livet.

Af Christian Valsted

Skuddrabet i Islev har sendt chokbølgen gennem en helt bydel, og på rådhuset kalder Britt jensen skudepisoden for forfærdelig på alle tænkelige måder.

”Vold hører ingen steder hjemme, og da slet ikke så brutal og tankeløs adfærd. Heldigvis har politiet gjort, hvad de kan for at genskabe trygheden i området, hvor de har været tilstede siden skyderiet, også med den mobile politistation. Det er jeg glad for, og jeg ved, at det betyder meget for borgerne i området. Og mit håb er selvfølgelig, at politiets store indsats betyder, at vi slipper for mere af den slags,” siger hun.

Hjælp til skoleelever

I timerne efter skyderiet ved Islev Torv, blev eleverne på Islev Skole, der kunne ligger få hundrede meter fra gerningsstedet, bedt om at blive på skolen. Den 15-årige dreng, der blev ramt i hånden, er selv elev på skolen. Rødovre Kommune har i samråd med skolen efterfølgende oprettet en hotline for forældre og elever med tilbud om psykologhjælp til de elever, der måtte have brug for det.

”Børnene og medarbejderne på Islev Skole er selvfølgelig påvirket af situationen, og vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at alle får den hjælp, de har brug for, og for at sikre, at skolen får den ro, som er helt nødvendig nu. Jeg er meget lettet over at høre, at den elev fra Islev Skole, som kom til skade, tilsyneladende har det godt efter omstændighederne, og mine tanker går til drengen og hans familie. Vores fokus nu er på at hjælpe alle med at komme godt videre,” siger Britt Jensen. Hun fortsætter:

”Ledelsen og medarbejderne på skolen har en meget stor andel i, at alle berørte på skolen trods alt er kommet relativt godt igennem en meget voldsom oplevelse. Jeg er fuld af beundring for, at de formåede at holde hovedet koldt under meget svære omstændigheder. Deres professionalisme og store omsorg for både børn og forældre gør en kæmpe forskel, og det skal de have en særlig tak for,” siger hun.