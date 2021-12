Børnetræerne rykker ind på Rødovre Parkvej

En gang årligt sender Rødovre Kommune et brev ud til de nybagte forældre med et tilbud om at få plantet et træ. senest har Rødovre Kommune plantet nye børnetræer på Rødovre Parkvej Foto: Red.

nye børnetræer Siden 2013 har Rødovre Kommune fejret sine nyfødte borgere ved at tilbyde at plante dem deres helt eget træ i kommunen. Børnetræerne, som de hedder i daglig tale, blev først placeret i Frugtlunden, og sidenhen har de spredt sig ud i resten af kommunen. Det seneste skud på stammen bliver arealet øst for busvendepladsen på Rødovre Parkvej.

Af Michael Hansen