Bliv talerør for udsatte borgere

Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte? Så kan du nu stille op som kandidat til Udsatterådet, der hjælper socialt udsatte borgere i Rødovre Kommune. Hvert andet år er der valg til Rødovre Udsatteråd, og i starten af 2022 skal der vælges et nyt udsatteråd. Foto: Privat

udsatte Hvis du gerne vil gøre en forskel for socialt udsatte, har du muligheden, men du skal skynde dig lidt. Det er nemlig sidste chancen, hvis du vil stille op som kandidat til Rødovre Udsatteråd.

Af Christian Valsted

I 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at oprette et særligt råd, der med konkrete indsatser skulle give værdi for socialt udsatte borgere. Rødovre Udsatteråd så dagens lys, og siden har 15 medlemmer beskæftiget sig med lokale udsatte-problematikker.

Hvert andet år er der valg til Rødovre Udsatteråd, og i starten af 2022 skal der vælges et nyt udsatteråd. Hvis du vil være en del af holdet, og gøre en forskel for socialt udsatte, så er det nu ansøgningen skal sendes. Der er ansøgningsfrist torsdag den 16. december.

”Udsatterådet gør en kæmpe forskel for Rødovres borgere, der er i udsatte eller sårbare livssituationer. Rådet har blandt andet oprettet et ikke-kommunalt værested Café Mødestedet, hvor ensomme borgere kan komme til et godt måltid mad og hyggeligt samvær. Rådet har med stor succes sat fokus på tandsundhed, så udsatte borgere kan få gratis tandlægehjælp i kommunen. Og så har rådet banet vejen for de nye ungeboliger ved Rødovrehallen, så unge kan skabe en god start på voksenlivet ved at have en billig bolig og et stærkt fællesskab omkring sig,” fortæller Annie Arnoldsen Petersen (S), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rødovre Kommune.

Rådgiver byrådet

Udsatterådet fungerer som talerør for udsatte borgere, og rådet har derfor også medlemmer, som selv har erfaring med det at være udsat. Det kan for eksempel være borgere med psykisk sårbarhed, tidligere misbrug eller ensomhed. Udsatterådet rådgiver Kommunalbestyrelsen og kommer med forslag til tiltag, der kan gøre en forskel for udsatte borgere. Fire gange om året mødes rådet, og mellem møderne arbejder de for at forbedre udsattes vilkår i Rødovre. Hvis du gerne vil være en del af Rødovre Udsatteråd, skal ansøgningen være Rødovre Kommune i hænde senest torsdag den 16. december. Se hvordan du sender din ansøgning afsted i faktakassen.