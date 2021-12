Billigere dråber fra hanen

Vandprisen i Rødovre falder med fire procent i 2022, og er med en pris på knap fem øre per liter vand fortsat pænt under landsgennemsnittet. Foto: Signelements

Af Christian Valsted

Der er godt nyt til borgere med hang til karbad. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, der står for vandforsyningen i Rødovre Kommune, oplyser, at vandprisen falder med fire procent i 2022. Ændringen i prisen betyder, at én liter vand kommer til at koste knap fem øre per liter, hvilket er en del lavere end landsgennemsnittet, der ligger på 7,4 øre per liter.

“For den pris får borgerne hver eneste dag friskt, rent og kvalitetskontrolleret postevand og slipper af med spildevandet, som renses og ledes tilbage til naturen på forsvarlig vis. Det er et gode, som mange lande misunder os,” udtaler Jan Kauffmann, direktør for økonomi og forretning i HOFOR, i en pressemeddelelse.

Stigninger venter

Vandpriserne svinger fra år til år, da HOFOR og andre vandselskaber ikke tjener penge på at levere vand til borgerne. Indtægter og udgifter skal balancere, og med flere fremtidige projekter i støbeskeen, forventes priserne at stige i årene fremover.

”Vi er glade for, at vi i Rødovre kan sænke vandprisen i år. Dog forventer vi i de kommende år prisstigninger som følge af såvel klimainvesteringer som renoveringer af vandværker og blødgøring af drikkevandet,” udtaler Jan Kauffmann.

Det kan du selv gøre

Hvis du gerne selv vil nedbringe dit vandforbrug, til gavn for både miljøet og din pengepung, er der flere gode råd. I faktakassen kan du se, hvilke vandspareråd der virkelig batter i det samlede regnskab.