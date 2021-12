Bæredygtigheden skyller ind over landet

SPONSORERET INDHOLD Over hele landet, og i særdeleshed her i Rødovre, arbejdes der med at implementere den grønne omstilling og fremme en bæredygtig udvikling. Her ser vi på, hvordan både borgere og kommuner har lagt sig i selen for at bidrage til, at også kommende generationer har en fremtid.

Det store fokus på grøn omstilling og bæredygtighed er nærmest steget med eksplosiv hast i de seneste år. Dette skyldes i høj grad, at det med de tiltagende, og meget alvorlige klimaforandringer, nu står klart for alle, at vi er nødt til at gøre noget. Noget bliver der gjort, og således arbejder ikke kun kommuner og private borgere med området, men også landets mange virksomheder.

Effektiviseret forbrug sparer på miljøet

Således har man i virksomheden Brunata, som man kan besøge online på Brunata.dk, med forbrugsmåling og forbrugsregnskaber, og netop inden for dette område kan der være meget at spare på miljø ved at gå over til tidssvarende og moderne løsninger, som øger effektiviteten og reducerer forbruget. Udover klimagevinsten er der penge at spare for både boligforeninger og private borgere med en løsning fra Brunata.

Gode idéer modtages

Her i Rødovre kommune tager man hensynet til miljø og de fremtidige generationer af borgere meget seriøst, og kommunen har således søsat et initiativ, der skal få borgernes bæredygtige idéer frem i lyset og ud over rampen. Borgerne opfordres til at komme med deres gode idéer, der kan være med til at øge den grønne omstilling og skabe mere bæredygtighed, og initiativet har mødt stor imødekommenhed fra lokalsamfundet.

Borgere mod madspild

Også ude i de små hjem er der et stort fokus på indsatsområder, der relaterer sig til genbrug og mindskning af overforbrug. Godt hjulpet på vej af kommunens indsats har mange kastet sig ud i at gøre alt, hvad de kan for at undgå madspild, og flere steder arbejdes der med løsninger som uddeling af gratis overskudsmad fra byens supermarkeder. Netop supermarkederne smider store mængder mad ud, mad som intet fejler, og dette falder mange borgere for brystet.

Genbrug er blevet mode

Hvor genbrug tidligere blev set lidt ned på af mange, er der nu næsten gået mode i at købe og sælge brugte ting og sager på nettet, på loppemarkeder og i de såkaldte reolbutikker. Her kan borgere leje en eller flere reoler til ting, de ønsker at sælge, og så håndterer butikken salget mod en lille provision.

Der er altså i disse år turbo på udviklingen indenfor dette felt, og der er da heller ingen tid at spilde, hvis vi vil undgå, at klimaforandringerne får endnu større konsekvenser, end vi ser i dag. Vi kommer ikke til at kunne rulle de allerede skete forandringer tilbage, men hvis vi gør os umage og handler hurtigt, kan vi begrænse omfanget af de kommende.