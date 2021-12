Alle skoler nedlukket undtagen specialskolen

Kun Skovmoseskolen undgår at må sende deres elever hjem fra den 15.december. Alle andre skoler skal sende deres elever på grund af coronasmitte Foto: Brian Poulsen

Sendt hjem Det er kun Skovmoseskolens elever, der får lov til at møde fysisk op på skolen, inden juleferien og kort ind i det nye år. Alle de resterende elever sendes hjem og skal fjernundervises på grund af stigende smitte med coronavirus.

Af Michael Hansen

Så gik den ikke længere for langt de fleste skoleelever i Rødovre. På det seneste pressemøde fra Statsminister, Mette Frederiksen, kom der restriktioner. Restriktioner, som betyder, at syv ud af otte skoler fra den 15.december bliver sendt hjem indtil den. 4 januar. SFO’er og klubber er ligeledes lukkede i samme periode. På de dage, hvor børnene ikke har juleferie, skal der være nødundervisning, i form af virtuel undervisning.

Årsagen kender man alt for godt. Det er nemlig stigende Covid-19 smitte og den ny variant Omikron, som man ikke ved, hvordan opfører sig. Generelt i Rødovre har smittetallene været opadgående og alene fra 2. til den 9. december steg kommunens incidens med 200, hvilket desværre gør, at Rødovre har haft landets tredjehøjeste incidenstal.

På pressemødet kom det frem, at det primært er børn, som bærer smitten, og derfor giver det ifølge formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen mening at lukke skolerne ned.

“Det er et fornuftigt sted at sætte ind, da børnene bærer smitten med rundt. Kommunens smittetal har længe været et sted, hvor der skulle gøres noget. Så når det er en afgrænset periode, som den der er lagt op til, så kan man se sig ud af det. Jeg vurderer, at kan vi holde skolelukningen det til, der er meldt ud, så er det efter min mening et fint tiltag, og det er også det, jeg hører fra skolerne selv.”

Flemming Lunde Østergaard Hansen er dog glad for, at skolerne ikke blev hjemsendt allerede fra fredag den 10. december.

“Det glæder mig, at skolebestyrelsen og forvaltningerne får tid at iværksætte de gode køreplaner for nedlukning, nødpasning og fjernundervisning, som de allerede har erfaringer med fra sidste gang, de prøvede det. De bedre klar og rustet til det denne gang,” begrunder han.

Nødpasningsregler

Af retningslinjerne fremgår, at der vil være mulighed for nødpasning af følgende grupper:

Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

En anden underliggende årsag til, at børnene skal sendes hjem, er, at regeringen håber, at flere børn i den mellemliggende periode, vil blive vaccineret mod Covid-19, som skal være med til at dæmme op for, at man smitter mindre.

Skovmoseskolen undtaget

Der er dog en skole i Rødovre, der ikke skal lukke ned og sende sine elever hjem. Det er Skovmoseskolen, der falder ind under regeringens og epidemikommissionen kategori som værende en specialskole. Skovmoseskolen har en sårbar elevsammensætning, hvor eleverne, på trods af corona, har et ekstra stort behov for at have trygge rammer omkring dem og deres skoledag.

For Skoleleder på Skovmoseskolen Allan Laurents har det stor betydning for hans elever, at de kan få lov til at fortsætte med at komme i skole, men han hører også en smule bekymring fra personalet på stedet, som frygter at bringe smitten med hjem til deres familier, fordi afstandskravene er umulige at overholde.

“Det er politisk bestemt, at de sårbare elever, som vi blandt andet har her på Skovmoseskolen, skal have en voksen ved sin side hele tiden i løbet af deres skoledag. Det forstår jeg til fulde. Det er supervigtigt, at forældrene kan sende deres børn trygt afsted, fordi børnene ikke kan være alene derhjemme uden at have en voksen til stede hele tiden.

Der, hvor bekymringen for personalet opstår, er, at vi er meget tætte med børnene. De skal have hjælp til hygiejne og alt. Det gør, at afstandskravene ikke kan overholdes. Personalet har også børn og familie derhjemme, som de skal tænke på. De fleste børn på Skovmoseskolen er ikke blevet vaccineret endnu, fordi vaccinationerne til deres gruppe først udrulles nu. Så det er en udfordring, som vi taler meget om, hvordan vi kan løse.”

Han oplyser desuden, at skolen i de sidste fjorten dage har været forskånet for coronasmitte.