Aflyser social juleaften i Kærene

Der bliver ingen fælles jul i Kærene den 24. december. Den sociale juleaften er aflyst, som følge af stigende coronasmitte. Foto: Arkiv

Af Christian Valsted

Alt var klappet og klart, men som så mange andre arrangementer landet over, er den sociale juleaften i Kærene, for 100 familier, aflyst.

”Vi er rigtig kede af, at vi må aflyse året juleaftens-arrangement på Milestedets Skole med så kort varsel. Det har vi desværre været nødt til, da smittetallene, også i Rødovre, har været, og er voldsomt høje. Vi tør ikke løbe risikoen. Mange kan blive smittet, og i værste fald blive syge, om end vi ved, at denne aften er betydningsfuld for os alle,” fortæller Jette Jensen, der er ansvarlig for den sociale jul i Kærene, hvor 100 personer skulle være samlet juleaften på Milestedes Skole.

Beslutningen er truffet i samråd med Rødovre Kommune, og Jette Jensen skal nu på lidt af et telefonarbejde.

”Alle skal have besked om aflysningen, og det er ikke en besked man kan sende over en SMS. Nu skal jeg ringe rundt og gøre 100 familier kede af det,” lyder det fra Jette Jensen, der ved, at aflysningen vil få konsekvenser for mange af de familier, der skulle have fejret julen i fællesskab med hinanden.

”Der er mange der ikke har overskud til selv at arrangere en juleaften med alt hvad der hører sig til, og for dem er det hjerteskærende,” siger Jette Jensen.

Kan ikke være anderledes

På rådhuset er borgmester Britt Jensen også berørt af aflysningen, men hun mener ikke, at det kan være anderledes med den smitteudviklingen, som vi oplever i Danmark lige nu.

”Jeg er virkelig ked af det. Mange familier, børn og ældre havde glædet sig til at deltage. De mange frivillige har lagt et kæmpe arbejde i at skabe et flot arrangement, så det er virkelig ærgerligt og det gør mig ked af det. Men jeg forstår godt deres beslutning. Det er ansvarligt at aflyse. Jeg har forstået, at de frivillige i stedet vil forsøge at fordele mad til deltagerne og gaver til børnene. Det er en fin gestus og flot tanke, som forhåbentlig kan hjælpe i en svær tid,” lyder det fra borgmester Britt Jensen (S).

Det koster 100 kroner at deltage i den sociale juleaften, og alle gæster vil få deres penge tilbage.

”Alle børn vil også stadig modtage en julegave,” siger Jette Jensen.