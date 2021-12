Aflyser fejring af lokale ildsjæle

I morgen skulle frivilligheden have haft en velfortjent skulderklap, men Rødovre Kommunes årlige kåring af ’Årets Ildsjæl’ er aflyst, som en direkte konsekvens af stigende smitte. Foto: Arkiv

Af Christian Valsted

Coronasmitten stiger, og derfor har Rødovre Kommune for andet år i træk valgt at aflyse begivenheden ’Årets Ildsjæl’, hvor kommunens frivillige ildsjæle bliver hædret for deres arbejde. Prisen skulle være uddelt torsdag den 9. december på plejehjemmet Ørbygård.

”Vi har vurderet, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være det rigtige at samle så mange mennesker i et lokale på et af vores plejehjem, og selvom vi alle synes, at det er en meget vigtig begivenhed at fejre vores ildsjæle, så tænker vi, at hensynet til at passe godt på hinanden tæller højere i den situation, vi står i lige nu,” lyder det fra Rødovre Kommune i en besked til de nominerede og øvrigt inviterede gæster.

Sidste års kåring blev også aflyst på grundt af corona-situationen, og vinderen blev i stedet fundet i foråret.

Om Rødovre Kommune i stedet vil lave en virtuel kåring, og i så fald hvornår, vides ikke på nuværende tidspunkt.