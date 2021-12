Aflyser alt juleunderholdning

Der bliver ingen julesjov med Hr. Skæg i Rødovre Centrum i december måned. Foto: Presse/DR

aflyst Der var lagt op til den helt store juleunderholdning i børnehøjde med kendte figurer som Hr. Skæg, Gurli Gris og MusikUnik, men coronaudviklingen betyder, at Rødovre Centrum aflyser alt.

Af Christian Valsted

Hvert år i december flokkes tusindvis af børn og børnefamilier omkring Festpladsen i Rødovre Centrum for at se juleunderholdning fra scenen.

i år skulle den kendte og langskæggede figurer fra DRs Ramasjang Univers, Hr. Skæg, hver søndag levere adventsjuleshow, ligesom de kendte figurer fra ’Gurli Gris’ skulle underholde i børnehøjde.

Der bliver imidlertid ingen underholdning på Festpladsen.

Som en direkte konsekvens af Regeringens nye retningslinjer, hvor mundbindet blandt andet er vendt retur, har Rødovre Centrum valgt at aflyse juleunderholdningen med Hr. Skæg og de nyttede grissebasser.

”Vi gør dette, da vi vil gøre alt, for at sikre os, at vi fortsat kan holde åbent i vintermånederne, støtte det danske erhvervsliv, vores kære butikker, og samtidig kan levere den mest sikre shoppeoplevelse til jer. Vi håber på forståelse, og glæder os til at se jer i centret.,” lyder det i en besked fra Rødovre Centrum