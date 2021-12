3 tips: Få mere motion ind i din hverdag efter nytår

SPONSORERET INDHOLD Nytår er en perfekt anledning til at ændre på noget af alt det, du gerne vil ændre eller blive bedre til. F.eks. er det en god mulighed for at sætte et mål om at dyrke mere motion.

Af SPONSORERET INDHOLD

Vær realistisk i forhold til dine mål

Det nytter ikke noget at være for optimistisk, hvad angår dine mål. Du risikerer nemlig bare, at du ikke kan leve op til dine forventninger. Derfor er det altid en god idé at starte stille og roligt ud. Du kan altid overgå dine mål, så det er bedre end hele tiden at føle, at du ikke gør det godt nok.

Lav små vaneændringer

Det er som sagt en god idé at begynde let. Derfor handler det om at lave små vaneændringer hist og her, så du får mere bevægelse og motion ind i din hverdag. Hvis du f.eks. vælger din cykel i stedet for din bil blot hver anden gang, så får du pludselig meget mere motion, end du plejer. Hvis du har en elcykel, så er der mange ture, der er stort set lige så nemme at tage på cykel som i bil.

Det kræver, at du er villig til at ændre nogle af dine vaner, men når først du er i gang, så er det rart med lidt forandring. Det kan også være en gå en kort aftentur nogle gange om ugen efter din aftensmad i stedet for at smide dig på sofaen el.lign.

Gør det sjovt at motionere

Det behøver ikke at være hverken kedeligt eller uoverskueligt at motionere. Hvis du finder en sjov måde at motionere på, så er det meget mere motiverende at komme i gang. Du kan f.eks. begynde til en sportsgren, hvor du er sammen med nogen andre, imens du bevæger dig og motionerer.