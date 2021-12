21 år med rnn.dk er slut

Vi har ingen billeder fra starten af rnn.dk's fødsel, så I må nøjes med et billede af skaberen af rnn.dk, da Peter Fugl Jensen ikke var gråhåret. Foto: Brian Poulsen / arkiv

kommentar For 21 år siden var det første dag for rnn.dk og i morgen er det slut, for fra 2022 skal du gå ind på sn.dk/Rødovre for at få de lokale nyheder.

Af Peter Fugl Jensen

Når man læser nationale aviser eller ser sportsudsendelser elsker de at skrive eller sige: ”Det er historisk.”

Jeg har det svært med den sætning, fordi historisk bør betyde store skelsættende begivenheder, som ’Slaget ved Dybbøl Mølle i 1864’.

Så jeg vil ikke kalde lukningen af rnn.dk historisk, men en lokal ændring af et medie, som har haft lokal betydning.

Så vidt vi er orienteret, er rnn.dk den første digitale lokalavis i Danmark. For godt 21 år siden ledte jeg med lys og lygte for at finde en anden lokalavis på nettet, fordi jeg ville se, hvordan de gjorde og måske få et godt råd.

Da der ikke var en i Danmark, forsøgte jeg, uden held, i Sverige, Norge, England og Tyskland. Jeg fandt ikke nogen, men derfor kunne der jo godt være en lokalavis og vi har ikke et konkret bevis på, at rnn.dk var først.

Lundin satte gang i tankerne

Jeg havde jo et godt job hos Rødovre Avis under Berlingske Lokalaviser med en sikker løn, så hvorfor starte en lokalavis på Internettet?

I sommeren 2000 havde jeg sommertjansen på Rødovre Avis. Det var den sommer, Peter Lundin (i dag Peter Olesen) begik det tragiske 3-dobbelte drab på Nørregårdsvej. Jeg havde fantastiske kilder og et super samarbejde med kriminalpolitiets Niels Kjøller, der efterforskede sagen.

Hele tiden var jeg foran de aggressive formiddagsaviser og selv Se & Hør tilbød mig 10.000 kroner for at skaffe et billede af familien, som jeg havde liggende, men nægtede at sende videre af etiske årsager og fordi jeg havde lovet min kilde det.

Dengang havde jeg et brændende ønske om at være en lokalavis, som kunne vise dagbladene, at vi lokalaviser kan en masse og mere end dem, når vi er på ’hjemmebane’. Først og fremmest fordi vi lokaljournalister ikke var anerkendt af vores kolleger, hvilket vi i øvrigt stadig ikke er.

Internettet er en døgnflue

Internettet eksisterede i 2000, men var utrolig langsomt og det kunne tage minutter at downloade en side med et billede på bare 50 pixel (i dag er billederne normalt på 1000 pixel)

Men jeg så muligheden i Internettet.

”Forestil dig en hjemmeside for Rødovre Avis, hvor vi kan lægge sportsresultater op lige efter kampen er slut, vi med det samme kan komme med politiske statements og lægge et billeder op fra lokale begivenheder,” foreslog jeg min tidligere redaktør Boris Koll, der blankt afviste den vanvittige idé.

Jeg talte med vores IT-mand hos Berlinske Lokalaviser, som synes, det lød spændende og fik sat et møde op med koncernens administrerende direktør Sven Gilbu, som lyttede og svarede:

”Det der Internet, det er en døgnflue.”

Så var den sag lukket og i efteråret 2000 valgte jeg og IT-programmør Morten Lindegaard, at vi ville starten rnn.dk.

Artiklen fortsætter under billedet…

Morten Lindegaard, der i dag arbejder hos BitTech, var med til at starte rnn.dk

Erhvervslivet var ikke med

Den 1. januar 2001 blev rnn.dk skudt i luften overfor offentligheden.

Med på holdet, stort set uden løn, var sælger Ulrik Olsen (senere ansat hos Vestbad) og fotograf Michael Paldan.

Ulrik hoppede hurtigt fra og Paldan fik et godt job på Amager Bladet efter nogle måneder. Men vi var i gang – dog uden erhvervslivet på nogen måde kunne forstå, hvad det gik ud på.

Heldigvis var der valg det år, så vi fik lidt i kassen, da nogle politikere bakkede op om rnn.dk. Omsætningen i 2001 var dog sølle 72.000 kroner.

Besøgstallet var dog med os. Mange brugere fandt hurtigt vej til rnn.dk. Vi fik hilsener fra flere steder i Europa, Australien, USA og Canada, hvor rødovreborgere havde bosat sig og nu kunne følge med i deres barndomsby. Det lunede, men betalte ingen regninger.

Helt unik service med live-transmission

Vores live-opdateringer fra Mighty Bulls kampe var unikt. Jeg kørte med i spillerbussen og sendte ’live’ med små tekst-beskrivelser fra udekampene, så man kunne følge med hjemme i stuen. Lignende var aldrig set tidligere og tekst-tv var vores største konkurrent.

Vores ’live-transmission’ var voldsomt populært og toppede i den legendariske semifinale i kamp fem i Hørsholm mellem Rungsted og Rødovre. Jeg husker, at DR var voldsomt irriteret på de ”smårollinger” fra Rødovre, som skulle have presseplads, hvor de havde deres kamera, som filmede til tv-sporten kl. 22.

Men vi fik plads og allerede midt i 1. periode gik vores ’live-sending’ ned. Morten Lindegaard kom i den grad på arbejde og fik fat i vores udbyder, der havde lovet, det ikke ville ske. Men de havde ikke i deres vildeste fantasi forestillet sig, vi ville have flere end 10.000 som fulgte med. Men det havde vi og tallet rundede 25.000, da kampen skulle afgøres på straffeslag.

Presset var enormt, ikke kun på isen, og det tog næsten et minut at uploade, men det gik lige akkurat, så der blev jublet hjemme i stuerne og jeg vil vædde med, at mange fra hele ishockeydanmark fulgte med.

Vi var mega høje, da vi kørte hjem – ikke kun på grund af Michael Thomsens afgørende straffeslagsscoring til Rødovres fordel -, men fordi vi så uanede muligheder. Vi ville åbne digitale lokalaviser i hele Danmark med live-transmissioner fra fodbold, håndbold og ishockey.

Men så nemt var det ikke og det var en økonomisk barsk start og præcis økonomien stoppede os. Det er dog fakta, at rnn.dk fik sat gang i de store bladhuse for i løbet af 2002 kom der hjemmesider hos Berlingske Lokalaviser og Politikens Lokalaviser.

Men det var i Rødovre, det hele startede.

Nye tider

At rnn.dk lukker er ikke en katastrofe, for sn.dk/Rødovre er en fuldgod erstatning og et skridt i den rigtige retning for nye tider.

Personligt har jeg det naturligvis underligt, at mit og Mortens projekt, lukker og slukker. Men vi så ind i fremtiden og vi turde mod alle odds. Det er jeg virkelig stolt af i dag, men i 2022 er det tid til at forsøge sig med nye udfordringer.

Jeg håber, at alle vil tage godt imod sn.dk fra 1. januar 2022.

Godt nytår.