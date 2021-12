120 meter ren juleglæde

En udgave af Rødovre Lokal Nyt kan bruges til lidt af hvert. De to søskende Elliot og Helena har lavet Rødovres længste guirlande ud af brugte lokalaviser. Resultatet pynter resten af julemåneden på Ældrecentret Broparken. Foto: Red.

genbrugspynt Lørdag den 4. december fandt niårige Elliot og syvårige Helena hæftemaskine, saks og en bunke med gamle lokalaviser frem, for at begynde en jule-mission, der i sidste uge kulminerede på Ældrecentret Broparken til glæde og gavn for stedets beboere.

Af Christian Valsted

Der oser af julehygge i rækkehuset på Knudsbølsvej. På anlægget kører julemusikken for fuld skrue, og på stuebordet kæmper pebernødder, sakse og guirlander om pladsen i et sandt klippe-klistre-værksted, der ville gøre selv Jørgen Clevin misundelig.

”Se, her er der en Johnny-ring,” fortæller syvårige Helena, inden hun stolt viser en guirlande-ring med et billede af lokalpolitikeren Johnny Gregersen, som hun har klippet ud af en udgave af Rødovre Lokal Nyt.

”Vi har også lavet en guirlande-ring med Befrans mor,” smiler Helena med henvisning til Elliots klassekammerat, hvis mor stillede op til kommunalvalget, og derfor også har været afbilledet i lokalavisen, og dermed også er blevet en del af Elliot og Helenas julemission.

Artiklen fortsætter under billedet…

Rødovres længste guirlande

Med nyheder om stort og småt, har Rødovre Lokal Nyt til formål at oplyse borgerne om livets gang i Rødovre, men hvad kan man bruge lokalavisen til, når den er læst og flere uger gammel? Mange udgaver af Lokal Nyt er gennem årene med garanti blevet brugt, som føde til brændeovnen, ligesom den sikkert også er blevet brugt som fiskeindpakningspapir – eller måske ligefrem gavepapir.

Avispapir har dog endnu flere funktioner, hvis man ikke har noget imod at få tryksværte på fingrene.

I starten af december måned besluttede Elliot fra Nyager Skole sig for, at han ville lave Rødovres længste guirlande ud af aflagte lokalaviser.

”Der var en i min klasse, der havde lavet en guirlande ud af to lokalaviser, der gik hele vejen rundt i vores klasse,” fortæller Elliot.

Han synes det var ret sejt, og besluttede sig derfor for at forsøge at lave en guirlande ud fra samme koncept.

Han fik lokket sin lillesøster Helena og sin far Steffen med på idéen. Elliot havde dog ikke tænkt sig ’blot’ at lave en guirlande, af gamle udgaver af Lokal Nyt, der skulle pynte hjemmet på Knudsbølsvej. Nej, guirlanden skulle være Rødovres længste genbrugsguirlande.

”Normalt ville jeg nok synes, at det var lidt kedeligt, at klippe og klistre i så lang tid, men det er hyggeligt her i julen, og også sjovt at Helena ville være med,” fortæller Elliot, da vi besøger ham midt i den kreative jule-produktionen.

”Jeg synes, det er sjovt at klippe ringene ud og klistre dem sammen. Jeg elsker faktisk bare at være kreativ. Samtidig får det mig i godt julehumør,” fortæller Helena mens hun skiftevis klipper en udgave af Lokal Nyt i strimler og indtager pebernødder i et raskt tempo.

Artiklen fortsætter under billedet…

Pynter på ældrecenter

Målet var at lave en 100 meter lang guirlande, men faktisk endte den færdige guirlande med at være 120 meter lang. Og de to skoleelever fra Nyager Skole har derfor haft travlt i juleværkstedet i december måned. Heldigvis har børnenes far, Steffen Marinus Kristensen, hjulpet til undervejs.

”Jeg synes, det var en fantastisk idé, at bruge aflagte aviser, og forsøge at lave byens længste Lokal Nyt-guirlande. Det har været en meget konkret måde, at sætte sig ned og tage det roligt i december måned. Det har på en måde været meget meditativt,” siger Steffen Marinus Kristensen, inden han fortæller, at der går cirka 14 meter guirlande på én udgave af Rødovre Lokal Nyt.

”Vi skal lave et sted mellem 25-27 ringe per meter, så med en guirlande på 100 meter skal vi over 2500 ringe,” siger Stefan og viser den færdige bunke på godt 30 meter.

”Så vi har et stykke vej endnu,” siger han med et smil.

Det uofficielle rekordforsøg har været et hyggeligt indslag i en ellers fortravlet og corona-præget december måned, men det har også haft andre fordele, fortæller Elliot.

”I skolen skal vi læse 20 minutter hver dag, men jeg har i stedet valgt at læse, hvad der står på ringene, når jeg klipper dem ud af avisen. Der er jo ingen der har sagt, at jeg skulle læse i en bog,” siger Elliot med et smil.

Efter en hektisk slutspurt blev de to søskende færdige med deres enorme guirlande, og den lokale Føtex i Rødovre Centrum havde på forhånd lovet, at de ville levere både vådt og tørt til Elliot og Helenas klassekammerater, hvis guirlanden nåede 100 meter.

Mandag den 13. december skulle guirlanden stå sin test på Nyager Skole, hvor klassekammeraterne hjalp med at holde den udstrakt i skolegården.

Bagefter kørte Steffen, Elliot og Helena videre til Ældrecenteret Broparken, hvor værket blev hængt op til glæde for ældrecenterets beboere.

”Det er et godt initiativ, og godt at børnene også kan se, at plejehjemmet er et levende sted. Her i huset taler vi meget om erindring, og det ’der var engang’. Mange af vores borgere har været med til at lave guirlander, da de gik i skoler. Også af avispapir fordi man ikke havde så meget dengang, så jeg tror det vil sætte mange tanker i gang,” fortalte Jette Larsen, demenskoordinator på Ældrecentret Broparken, da hun sammen med Elliot og Helena hjalp med at hænge den 120 meter lange guirlande op på ældrecenteret.