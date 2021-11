Zoologisk Have flytter til Rødovre – og de tager dyrene med

I fredags rykkede Zoologisk Have ind i centeret med en butik, der udover salg af diverse merchandise, vil fortælle om livet i ZOO, dyrenes vilkår og give børnefamilier oplevelser, som man ikke nødvendigvis skal betale entrébillet for. Foto: Henrik Petit

ny butik Rødovre Centrum lever endnu engang op til det gamle slogan ’Alt under én hat’. I fredags rykkede Zoologisk Have ind i centeret med en butik, der udover salg af diverse merchandise, vil fortælle om livet i ZOO, dyrenes vilkår og give børnefamilier oplevelser, som man ikke nødvendigvis skal betale entrébillet for.

Af Christian Valsted

Med lidt god vilje kan man se Zoologisk Haves ikoniske tårn, når man står ved kommunegrænsen og spejder ind mod Frederiksberg og København.

Zoologisk Have er et yndet udflugtsmål for mange i Rødovre, og den store have rykker nu helt ind i kommunen, eller rettere, ind i Rødovre Centrum.

Zoologisk Have har indgået en aftale med centeret om at åbne en fysisk butik, der foreløbig er åben indtil nytår.

”Det er en test af vores koncept udenfor Frederiksberg, og det er faktisk første gang vi på den måde rykker ud,” fortæller Kim Scheuer Nielsen, der er kommerciel chef i Zoologisk Have i København.

I den nyåbnede ZOO-butik vil kunderne kunne købe ZOO-relaterede produkter, men selvom Zoologisk Have naturligvis har et forretningsmæssigt sigte med åbningen i Rødovre Centrum, er der langt fra kun fokus på at sælge panda-tøjbamser og puslespil med savannens dyr. Zoologisk Haves tilstedeværende i centeret handler i mindst lige så høj grad om at vise havens aktiviteter frem i børnehøjde.

”Vi vil gerne skabe opmærksomhed omkring det vi står for, og med butikken i Rødovre vil vi afprøve et koncept, hvor vi med en formidlingsafdeling vil lave forskellige events i børnehøjde,” fortæller Kim Scheuer Nielsen, inden han nævner at nogle af beboerne i ZOO løbende vil komme på besøg.

”Vi har lavet et børneområde, hvor vores faglige folk vil fortælle om dyr og vores måde at arbejde på, på en lærerig måde. Det kunne være, at man kunne se en lille slange eller andre smådyr. Vi kommer tættere på borgerne i Rødovre, når vi tager noget af vores DNA med ud i Rødovre Centrum,” siger Kim Scheuer Nielsen.

Oplevelser til børnefamilier

I Rødovre Centrum glæder administrerende direktør, Jacob Birkbøll, sig over aftalen med Zoologisk Have.

”Jeg synes, det er et enormt interessant samarbejde. Mange af de kunder der besøger os, besøger også Zoologisk Have, og for mange af vores børnefamilier vil ZOOs tilstedeværelse give kunderne en ekstra oplevelse. Det er en oplevelsesbaseret butik og man kan sige, i anførselstegn, at man nu kan komme en tur i ZOO hos os,” siger Jacob Birkbøll.

Og selvom man hverken vil komme til at møde de nye pandaer eller hilse på en isbjørn, mener Kim Scheuer Nielsen alligevel, at koncept-butikken i Rødovre Centrum vil kunne give nogle oplevelser til børnene.

”VI vil gerne fortælle, hvad vi står for og hvordan vi arbejder med at passe på verdens dyr. Og i Rødovre Centrum skal man ikke betale entré for at de gode historier, til gengæld håber vi selvfølgelig, at vi også får skabt fornyet trafik til ZOO. Vi håber det bliver en succes, og glæder os til at vise vores aktiviteter frem i Rødovre,” siger Zoologisk Haves kommercielle chef, Kim Scheuer Nielsen.

Den nyåbnede koncept-butik er åbnet i Rotunden.