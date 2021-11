Vigtig sejr til Rødovre FC

Patrick Møller blev noteret for tre point i sejren over Copenhagen FC. Foto: Privat

Floorball Rødovre FC er med i en tæt kamp om at slutte i top tre i Liga øst, der giver adgang til den landsdækkende Liga efter jul. Rødovre FC ligger aktuelt på tredje pladsen, to point foran Vanløse Floorball, der har spillet to kampe færre end Rødovre FC.

Af Flemming Haag

Copenhagen FC – Rødovre FC 5-10 (0-2, 2-5, 3-3) 25:07 1-4 Christian Holmsten (Kalle Tamminen)

25:58 2-4 Charlie Petersen

44:49 3-7 Martin Grønberg (Elias Holmberg)

54:04 4-9 Kalle Tamminen (Kasper Abildgaard)

59:07 5-10 Kalle Tamminen (Kasper Abildgaard) 04:50 0-1 Andreas Kleczewski (Jannik Dalkvist)

07:34 0-2 Joni Sparre

20:53 0-3 Rasmus Scherlund (Niklas Nordh)

23:40 0-4 Patrick Møller (Straffeslag)

30:07 2-5 Patrick Møller (Andreas Kleczewski)

30:43 2-6 Joni Sparre (Jannik Dalkvist)

31:12 2-7 Niklas Nordh (Patrick Møller)

45:33 3-8 Nicolai Hammer (August Mathiassen)

54:04 3-9 Niklas Nordh (Nicolai Hammer)

55:38 4-10 Niklas Nordh (Magnus Møller) Udvisninger:

14:16 Joni Sparre, Rødovre (Ukorrekt slag)

25:07 August Mathiassen, Rødovre (Forårsage straffeslag)

29:15 Charlie Petersen, Copenhagen (Forårsage straffeslag)