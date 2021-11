Vigtig Rødovre FC sejr Floorball Unihoc Ligaen søndag 10. februar: Rødovre FC - Vendsyssel. Rasmus Schjerlund

Med tre scoringer i tredje periode, sikrede Rasmus Schjerlund sejren til Rødovre FC over Vanløse Floorball. Foto: Brian Poulsen

Floorball Med sejren over Vanløse Floorball, er Rødovre FC kun et point fra deltagelse i den landsdækkende Liga efter julepausen, hvor der resterer to spillerunder. Sejren over Vanløse Floorball blev sikret, med tre scoringer af Rasmus Schjerlund i tredje periode,

Af Flemming Haag