Valgdeltagelsen

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Kun cirka 60 procent af de stemmeberettigede borgerne i Rødovre gad at lette røven og stemme til kommunalvalget. Det vil sige at mere end en 1/3 del af vælgerne, var fløjtende ligeglade. Og Rødovre står ikke alene med det problem.

Af Chrummer

Men hvorfor gider folk ikke at stemme? Det kan man kun gisne om, og der skal man nok kigge ind mod Christiansborg.

Lige p.t. kører der en rigsretssag mod Inger Støjberg. Morten Messerschmidt står tiltalt ved byretten for svindel med EU midler. Ja og Mette F står også ret skidt med troværdigheden. Først manglede der lovhjemmel til at slå mink ihjel – så smed man fødevareministeren under bussen. Så er der noget med nogle slettede SMS’er som man ikke kunne gendanne – og det fortalte man meget belejligt først EFTER kommunal valget. Ja også den gennerelle #metoo hvor den ene mandlige politiker efter den anden blev fældet på gramseriet skafot. Ja og det er bare hvad der er sket de sidste 12 måneder.

Og så sidder der nogle velbetalte valgforskere og studerer HVORFOR folk ikke gider at stemme! Ja, jeg har et gæt.

Personligt mener jeg, at der er folk bare lidt trætte af politikere. Og når man så ser hvordan samtlige partier vil det bedste for de ældre, børnene, idrætslivet og velfærden – så er det jo sjovt at se, at det sjældent bliver bedre…Så hvem er det egentligt der fucker op?

Ja så bliver politikere ”bare” som dem der sælger strøm til dig via telefonen. Man orker bare ikke at høre på dem.

Jeg vil også mene, at der er flere der går op i afstemningerne i Vild med Dans end ved kommunalvalget. Og i Vild med Dans koster det trods alt 1.- kr + SMS takst for at få LOV til at stemme. Til kommunalvalget er det gratis.

Måske skulle man lave om på konceptet ”Kommunalbestyrelse” til lidt mere a la Vild med Dans. Hver fredag ryger der et par ud, indtil der kun er 2 tilbage – De sidste 2 får så godt nok skide travlt de næste 12 måneder, men så kommer der bare 19 nye deltagere, og så starter vi forfra igen. Man kunne også lade være med at sende nogle hjem, men blot hver fredag ligge en afstemning op på nettet. Så kan vælgere via sms, bestemme om der skal laves en ny cykelsti i Islev eller ej. Og så kan man trække lod om en måneds skattefrihed blandt deltagerne.

Men hvor er det egentligt trist at se, at folk hellere vil stemme til Vild med Dans end til deres eget kommunal valg. Og lige her tror jeg sgu ikke, at det er vælgerne der er noget galt med.