Socialdemokratiet mister det absolutte flertal

kv21 Socialdemokratiet går tilbage, men er stadig Rødovres klart største parti. Britt Jensen bevarer med stor sandsynlighed borgmesterposten, da både SF og Enhedslisten er positivt stemt overfor at indgå i en konstituering. Intet er dog sikkert endnu. Konservative blev valget store vinder, mens Dansk Folkeparti røg ud på røv og albuer.

Af Christian Valsted

Der var på forhånd ikke meget tvivl om, at Socialdemokratiet ville blive kommunens største parti, og selvom partiet fik 45,6 procent af stemmerne, må de alligevel betegnes som valgets store tabere.

Socialdemokratiet gik 6,3 procent tilbage, mistede to mandater og dermed det absolutte flertal i Kommunalbestyrelsen.

Spændingen blev trukket til langt over midnat, da resultaterne fra det største valgsted, Rødovrehallen, og valgstedet på Valhøj Skole lod vente på sig.

På begge valgsteder var differencen så stor mellem de afgivne og optalte stemmer, at samtlige stemmer måtte tælles om.

Det forsinkede naturligvis valgprocessen, og mens de samlede valgresultater tikkede ind fra landets øvrige kommuner, måtte de mange kandidater, der var samlet i Kulturhuset Viften, væbne sig med tålmodighed.

Da det endelige resultat omsider landede efter midnat, fortrak borgmester Britt Jensen hurtigt til rådhuset sammen med Enhedslisten og SF for at indgå en konstitueringsaftale. Både SF og Enhedslisten sikrede sig to mandater, og selvom partierne i princippet kunne lave politisk rævekage, og danne et flertal sammen med Venstre og Konservative, er der ikke meget der tyder på den politiske konstellation i Kommunalbestyrelsen.

”Det er fuldstændig urealistisk at tænke i en konstituering uden om Britt Jensen som borgmester. Det ville betyde, at vi skulle lægge stemmer til borgerlig politik, og det kommer ikke til at ske,” lød det fra Enhedslistens Peter Mikkelsen, inden han gik mod rådhuset for at forhandle med SF og Socialdemokraterne.

Udfaldet af konstitueringen kendes ikke, og intet er dermed givet.

Konservative brager frem

Allerede tidligt på valgaftenen stod det klart, at Det Konservative Folkeparti ville få et godt valg, og da samtlige stemmer var talt op, stod det klart, at partiet havde sikret sig en mandatmæssig fremgang på to mandater og en procentmæssig fremgang på 8,1 procent.

Det Konservative Folkeparti fik 19,9 procent af stemmerne, og spidskandidat Kim Drejer Nielsen var, ikke overraskende, godt tilfreds med resultatet. Det bedste resultat for partiet siden 1989, hvor Konservative havde syv pladser i Kommunalbestyrelsen.

”Meget af det er landstendens, det er jeg klar over, men det er i høj grad også den lokale indsats. Vi har haft et godt kandidathold, der har kæmpet en brav kamp. Jeg er meget tilfreds med valgresultatet,” lød det fra Kim Drejer Nielsen på valgnatten.

Med Venstres enlige mandat og mandaterne fra Enhedslisten og SF kan Konservative danne et flertal uden om Socialdemokraterne, men den løsning ligger ikke lige til.

”Jeg har løbende talt med de to herrer (Peter Mikkelsen og Kenneth Rasmussen, red) og som det ser ud lige nu, er det ikke tænkeligt, at der er et flertal der vil pege på mig,” fortalte Kim Drejer Nielsen.



DF er ude

Dansk Folkeparti var på forhånd spået et svært valg, og som valgaftenen skred frem, stod det hurtigt klart, at partiet ville miste deres mandat i Kommunalbestyrelsen.

Partiet gik markant tilbage i hele landet, og lokalt gik Dansk Folkeparti fem procentpoint tilbage, og endte med 3,7 procent af vælgernes stemmer.