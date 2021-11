Vaccine-opsang

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme å gik den ikke længere. Min kone blev konstateret positiv for Corona. Det startede egentligt meget fredeligt. Lidt mild utilpashed de første par dage, men så tog begivenhederne fart. Så kom feberen, og hun måtte opgive at passe sit arbejde hjemmefra og indtage sofaen og sengen på skift. Lugte- og smagssansen forsvandt.

Af Chrummer

Vi taler om en kvinde, som ALDRIG er syg!

Indtil videre er jeg testet negativ, men jeg har det mindst lige så elendigt – men nu kan man jo fejle noget andet end Corona.

Vi er begge – NATURLIGVIS – vaccinerede, men jeg tænker lidt over, hvor syg min kone ville være, hvis hun IKKE var vaccineret. Jeg ved det naturligvis ikke, men jeg vil tro, at hun ville have det værre. Jeg tænker også lidt over, hvordan min Mor på 90 ville klare en smitte til trods for 3 x vaccine…

Nu kan jeg læse, at smitten er høj i Rødovre – og vaccinetilslutningen er lav. Mette Frederiksen kom med en kraftig opfordring til at blive vaccineret. Vores borgmester, Britt Jensen, var også ude med en opfordring. Nu er Mette jo Statsminister og Britt er borgmester, og de skal naturligvis tale pænt til folk. Det behøver jeg ikke – jeg behøver faktisk ikke engang at pakke det ind – så det lader jeg være med:

SE NU FOR HELVEDE, AT SKUBBE DEN SKIDE SØLVPAPIRSHAT OP I PANDEN OG FÅ VACCINEN!!!

”Jamen Chrumme, man skal jo ikke stille dem, der ikke ønsker en vaccine i et dårligere lys” – JOV DET SKAL MAN. Det er superegoistisk og der er INGEN undskyldning for IKKE at blive vaccineret.

Jeg så nogle voxpops lavet i Ishøj, og de mennesker man talte med der, som ikke ønskede at blive vaccineret var jo decideret ubegavede at høre på. Én mente, at corona ikke fandtes, og det var et medie-stunt. Én anden var tydeligt spækfyldt i hele skærmen med Botox, solariebrun og med farvet hår. Hun ville ikke tage i mod vaccinen, fordi hun ikke vidste hvad den indeholdte. Men Botox, solarie og hårfarve – HELT HARMLØST???. Jeg er helt sikker på, at begge to ikke ville tvivle eet sekund med at blive vaccinereret i hoved og røv mod leverbetændelse, pest og kolera, hvis turen skulle gå til Thailand til vinter.

Derfor tænker jeg: Fedt med Coronapasset. Jeg hørte også folk udtale, at NU ville de tage stikket, for ellers kunne de jo ikke komme til julefrokost med veninderne. Eller tage på Café eller en tur i biffen.

Det vidner lidt om, at det ikke er samfundssindet, der presser på – men det er OK med mig, bare de tager vaccinen.

De typer jeg lige beskrev, er vel ikke just den beskrivelse du vil have hæftet på dig? Nej vel, men det er sådan JEG ser på dig. Så se nu for helvede at lette røven fra kunstlædersofaen fra JYSK og få taget den vaccine.

Du er IKKE frihedskæmper. Du er IKKE respekteret for dine meningers mod, du er IKKE én der endelig tør gå mod strømmen.

Lad os bare antage, at alle vi der har taget stikket, dør af det, fordi man er allergisk over for den chip fra Bill Gates man har fået skudt ind i årene. Så har jeg det helt fint med det, for jeg er sgu ikke sikker på, at jeg havde lyst til at leve videre, hvis jeg skulle leve sammen med dem med sølvpapirshatte.

Få nu taget den skide vaccine – så er vi gode venner – igen!