Uimodståelige hyggekroge med lækre lænestole

I denne guide ser vi nærmere på, hvordan du kan udstyre dit hjem med hyggekroge, som passer perfekt til efteråret. Vi giver dig nogle bud på de bedste lænestole at bruge i en hyggekrog, men vi kommer også omkring andre ting som f.eks. belysning og pynt. Det kræver nemlig lidt tid at skabe den perfekte hyggekrog, men det er bestemt det hele værd. Læs med, og find inspiration til, hvordan du kommer igennem vinteren på den hyggeligste måde.

Hygge på mange måder

I Danmark er vi berømt for begrebet ”hygge”. Men det giver sig selv, at hygge kan se ud på mange forskellige måder og altså ikke er én ting, men flere. Det samme gælder naturligvis hyggekroge og lænestole. Hvad der er hyggeligt for dig, er måske ikke hyggeligt for din ven.

Derfor har vi i denne guide lagt vægt på, at der skal være lidt til enhver smag. Mon ikke, du også kan finde noget, der passer til din stil?

Hygge med stil

Går du op i, at tingene passer sammen? At der kan spores en ren linje i dit hjems indretning? Så skal du formentlig bruge en lænestol, som er stilren og moderne uden at gøre for meget væsen af sig. Det kunne f.eks. være en Bolivia Øreklapstol betrukket i sort okselæder, som er holdt enkelt og klassisk. Med denne stol er du garanteret en luksuriøs, men stadig afdæmpet hyggekrog, som indbyder til fordybelse i vinterens mørke måneder.

Retro hyggestemning

En anden mulighed er at skabe et retro læsehjørne, som sender tankerne tilbage til de gode gamle dage. Det kan du f.eks. opnå med en Twist lænestol i Venice Grey med olieret træstel. Prøv at peppe stolen op med nogle farverige eller mønstrede puder eller eventuelt et smukt gulvtæppe. Dette vil med garanti skabe både hygge og personlighed.

Genbrug eller up-cycling

Er du en kreativ gør-det-selv-type, kan det også være en idé at scanne de nærliggende genbrugsbutikker eller loppemarkeder, inden du går i gang med at indrette din hyggekrog. Her kan du nemlig ofte finde gamle møbler, som kan blive guld værd, hvis de får en kærlig hånd. Det kræver dog, at du er indstillet på at lægge lidt mere tid i f.eks. at få møblerne slebet eller ombetrukket, men når først dette er sket, vil du have en uimodståelig hyggekrog med et historisk islæt.

Husk at tænke belysning

Det vigtigste ved en hyggekrog er naturligvis en lænestol, hvor du kan sidde og nyde en god bog eller fordybe dig i en podcast. Men du må endelig ikke glemme, at der også skal belysning til for at få hyggekrogen til at fungere. Som regel vil en standerlampe være det oplagte valg, da de i sig selv emmer af hygge, men du kan også undersøge, om du er mere til et lille sofabord med en bordlampe eller eventuelt en pendel. Uanset hvad skal belysning i hvert fald tænkes ind, når du designer din hyggekrog.

Det sidste touch

Når de store ting er på plads – lænestol, sofabord, belysning – er det tid til at vie din opmærksomhed til de små detaljer. Og tag ikke fejl: det er oftest her, man virkelig kan gøre underværker. En lille pyntepude. En plante på bordet. Et mønstret tæppe eller et flot maleri på væggen. Sådanne ting er med til at løfte læsehjørnet til nye højder – de er med til at gøre en krog til en hyggekrog.