Tricktyve huserer ved Rødovrevej

"kan du veksle en 20'er til to 10'ere," lød spørgsmålet fra en tricktyv til en ældre kvinde på Rødovrevej. Foto: Brian Poulsen

politi Flere borgere har den seneste uge været udsat for tricktyverier i området omkring Rødovrevej. ”Vær skeptisk og skarpt sanserne,” lyder rådene blandt andet fra lokalpolitiet, der opfordrer til altid at anmelde tricktyverierne, uanset hvad der er stjålet.

Af Christian Valsted

Det hele virkelige ellers meget tilforladeligt,” fortæller en 83-årige kvinde til Lokal Nyt efter at hun i sidste uge var udsat for et listigt tricktyveri på åben gade.

Kvinden ønsker ikke at stå frem med navn i avisen, og derfor kalder vi hende ’Bente’ i artiklen.

83-årige Bente gik om formiddagen tirsdag den 9. november på Rødovrevej tæt på Jyllingevej, da en østeuropæisk udseende mand henvendte sig til hende for at få vekslet en 20’er til to 10’ere.

”Jeg tænkte ikke, at der var noget galt. Manden var høflig, smilende og venlig,” fortæller Bente, der derfor fandt pungen frem og vekslede.

Hvad hun ikke opdagede var, at den ellers så flinke mand fiskede en 200-kroneseddel op ad pungen, da hun fandt mønterne frem.

Senere har Bente talt med flere andre borgere i området, der har været udsat for lignede tricktyverier omkring Rødovrevej efter samme fremgangsmåde.

Vil gøre tricktyvene arbejdsløse

Hos lokalpolitiet i Rødovre er politiassistent Karsten Risvig naturligvis ærgerlig over, at flere borgere er havnet i klørene hos udspekulerede tricktyve, og han opfordrer alle borgere til at skærpe sanserne, og være opmærksomme, hvis de bliver antastet på åben gade.

”Tricktyvene bruger list og kneb til at aflede de forurettedes opmærksomhed, og derfor skal især ældre borgere, der ofte er målet for tricktyvene, være opmærksomme på, hvad der foregår omkring dem. Det er nemt at sige som politimand fordi vi har en automatisk skepsis, men det er virkelig vigtigt, at man skærper sine sanser, hvis borgere, som i dette tilfælde, bliver stoppet på gaden,” fortæller Karsten Risvig.

Tricktyvene er ofte professionelle til fingerspidserne, og derfor er det vigtigt at have en naturlig sund skepsis, hvis man bliver stoppet på gaden, at en person der vil veksle penge eller har et kort i hånden og beder om hjælp til at finde vej.

”En tricktyv er ikke en person med maske og sæk over nakken. Det kan sagtens være en nydelig klædt mand, og derfor kan man også nemt blive narret,” siger Karsten Risvig, der som en del af lokalpolitiet løbende afvikler workshop for borgere i lokalområdet, hvor man kan blive klogere på, hvordan tricktyvene opererer og hvordan man sikre sig bedst muligt. Han opfordrer samtidig til, at man altid anmelder tricktyverier uanset, hvor lille et beløb man har fået stjålet.

”Vi skal have henvendelser, og derfor er det vigtigt altid at få tyverierne anmeldt. Når vi får anmeldelserne kan forurettede forklare sagen nærmere og vi kan tjekke om der er videoovervågning i området og efterforske sagen,” lyder det fra Kasten Risvig.