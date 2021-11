Tilfreds med afslutningen på efteråret

Avarta har spillet 14 kampe og fået 19 point i klubbens første efterår i Danmarkserriens, hvor målsætningen stadig er at vende tilbage til livet som divisionsklub. Foto: Arkiv

fodbold BK Avarta er gået på vinterpause, og det blev med en tilfreds Benny Gall, der kunne se tilbage på et efterår, hvor holdet stille og roligt har udviklet sig.

Af Christian Klarskov Bauch

Vejret bliver koldere, og fodboldbanerne bliver dårligere. Det betyder, at Danmarksseriens fodboldhold hænger fodboldtrøjerne på væggen og holder en velfortjent vinterpause. For Avartas vedkommende, må holdet overvintre som nummer fire i puljen i et efterår, der både har budt på op- og nedture for de grønne.

Holdets træner, Benny Gall, er tilfreds med indsatsen i efteråret, hvor holdet tog en masse nye spillere ind på grund af nedrykningen fra divisionerne. Derfor var det også svært at vide præcist, hvad holdet kunne før sæsonen.

”Jeg synes, det er gået nogenlunde. Man kan så sige, at jeg ikke helt vidste, hvad jeg skulle forvente med et helt nyt hold, så det var faktisk bare at trække en streg i sandet og så starte forfra og så se, hvor langt det kunne gå. Jeg synes virkelig, vi er kommet langt, men det har nogle gange været lidt som en gang blandede bolcher,” fortæller Benny Gall.

Den nye tilværelse i Danmarksserien har betydet, at mange af de bærende kræfter fra tidligere sæsoner fandt andre græsgange for at bevare livet som divisionsspillere. Det medførte, at en masse unge og uprøvede kræfter blev hevet op fra andetholdet, og det medfører i sagens natur mere svingende resultater, end hvis man stiller op med en trup af sammenspillede kræfter.

Blikket rettet mod foråret

Benny Gall er efter et par sekunders betænkningstid ikke i tvivl om, hvad der var efterårets højdepunkt, og det var afslutningskampen imod Frederikssund, hvor holdet viste, at der godt kan være en lys fremtid for Rødovres fodboldflagskib.

”Jeg synes faktisk, vores afslutning mod Frederikssund var ret opløftende. Vi ændrer nogle ting i Ishøj, da vi fik en skade, og så spillede vi resten af efteråret sådan, og det synes jeg, der var rigtig mange positive elementer i. Jeg synes, vi blev bedre på bolden og blev farligere, men også spillede bedre defensivt. Der er ingen tvivl om, at vi har rigtig mange dygtige spillere, der også kan blive bedre, end de er nu, men det kræver, at de også vil løbe de ekstra meter for det,” forklarer træneren.

Gall er optimistisk

Gall er også optimist omkring foråret og håber naturligvis, at Avarta kan spille med om oprykningspladsen, selvom den i dag ser svær ud, og ellers så er missionen at bygge på, så holdet kan spillet med om returen til divisionsfodbold næste sæson.

”Jeg håber på, at vi får en rigtig god opstart, hvor jeg håber, vi kan komme på en træningslejr, hvor vi kan komme et spadestik dybere med tingene og få et godt forår. Målsætningen er selvfølgelig at vinde resten af kampene, men det virker nok urealistisk, så det handler om at blive hvor vi er og få bygget på, så vi kan være en god kandidat til oprykning næste år,” afslutter Gall.

Avarta overvintrer som nummer fire i Danmarksseriens pulje 1 med 19 point efter 14 kampe, og holdet får lov til at holde pause indtil den 26. marts, hvor der igen spilles fodbold på Tømmermester Jim Jensens Park.