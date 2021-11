Tid til den årlige kunst-klassiker

Udstillingen kan ses fra lørdag den 4. december til torsdag den 30. december i bibliotekets åbningstid – dog kan udstillingen være midlertidigt lukket i tilfælde af øvrige arrangementer. Foto: Arkiv

kunst Nu kan Rødovreborgerne igen slå deres kunstneriske folder på biblioteket. Rødovre Kommune inviterer igen i år til ’Åben Udstilling’.

Af Christian Valsted

Har du en Claude Monet gemt i maven? Hvis ikke, så kan mindre også gøre det. Uanset hvad, har du mulighed for at deltage i Rødovre Kommunes årlige kunstkonkurrence ’Åben Udstilling’.

Rødovre Bibliotek inviterer igen i år kommunens borgere til at udstille ved ’Åben udstilling 2021’. Der kan indleveres to værker efter eget valg, og indlevering af værker kan ske mandag den 29. november fra klokken 13.00 – 17.00 på Rødovre Bibliotek.

Åbningen af ’Åben udstilling 2021’ markeres ved en fernisering lørdag den 4. november klokken 11-12.30. Her vil årets værker blive præsenteret og Kultur- og Fritidsudvalget, der overrækker deres priser til de tre officielle vindere.

”Igen i år vil publikum kunne stemme på deres favoritværk til og med søndag den 12. december. Værket vil blive offentliggjort på bibliotekets hjemmeside den følgende mandag,” lyder det fra Sara Ludvigsen, der er litteraturformidler på Rødovre Bibliotek.