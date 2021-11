Testcenter i Rødovre smitter mest

Testcentret i Rødovre Hallen har Danmarks højeste positivprocent. Også i kommunen viser coronavirussen tænder igen. Foto: Brian Poulsen

Corona Covid-19 smittetilfældene regner ned over Vestegnen, og også i Rødovre er smitten i vækst med stigende incidens og høj positivprocent. Smitten ligger stabilt over hele kommunen og fordeler sig til de enkelte sogne. Men billedet kan hurtigt ændre sig, lyder det fra Britt Jensen.

Af Michael Hansen

Der er igen åbnet for Covid-19 test to steder i Rødovre. Det ene er kviktestcentret i de sorte bygninger ved Rødovre Hallen, mens det andet er et PCR-testcenter på første sal i Rødovre Hallen. Sidstnævnte sted har Danmarks højeste smitteprocent af testede personer. Tirsdag havde 1660 mennesker fået stukket en pind i halsen i den sidste uge. 85 af dem kom retur med et positivt svar. Det svarer til en positivprocent på 5,12, og det er landets højeste positivprocent målt på tværs af alle landets PCR-testcentre. Den gennemsnitlige positivprocent i Danmark er på 3,06 procent på PCR.

De tal har de også lagt mærke til i Rødovre Kommune.

”Vi er fuldt ud opmærksomme på smittetrykket i Rødovre og positivprocenten. Og vi følger udviklingen tæt. Den lokale testkapacitet er senest blevet opjusteret med kviktest i de sorte bygninger ved siden af Rødovrehallen fra mandag den 1. november. Derudover har Region Hovedstaden opskaleret PCR-kapaciteten – både i regionen som helhed og på de lokale testcentre, blandt andet i Rødovrehallen. Udgangspunktet for den aftale som sundhedsmyndighederne har indgået med regionerne og de private leverandører af kviktest er, at der placeres ét kviktestcenter og ét PCR. testcenter i hver kommune,” forklarer Michael Trøjborg Thomsen, som er Stabchef for blandt andet corona-indsatsen i Rødovre Kommune.

Det er væsentligt at nævne, at positivprocenten i kommunen lige så vel kan skyldes, at folk fra andre kommuner bliver testet positive i Rødovre, men bor i en anden kommune og omvendt. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog brug af mundbind og visir, hvis man skal testes.

Også kviktestcentret har haft travlt. Her har der været foretaget 7.639 test, siden testcentret genåbnede for næsepodning i starten af november. Antal positive i kviktestcentret ligger ikke længere frit tilgængeligt, oplyser SSI til Rødovre Lokal Nyt.

Stigende incidens

Det går generelt den forkerte vej med Covid-19 i Rødovre, hvor antallet af positive tilfælde har taget et ordentligt nøk i den gale retning med over 200 smittede. Det samme billede gør sig gældende for incidensen, som er gået fra 375 til nu at være over 500.

Albertslund Kommune fik i sidste uge lukket en skole, fordi incidensen i kommunen var over 500, hvilket gjorde, at Sundhedsmyndighederne greb ind og tyede til restriktioner. Så grelt er det ikke i Rødovre, fordi smitten blandt andet er jævnt fordelt, men det kan hurtigt ændre sig, fortæller borgmester Britt Jensen, som sender følgende opfordring om at huske Sundhedsstyrelsen gode råd for at undgå at blive smittet og at blive vaccineret, hvis man ikke allerede er blevet det.

”Vi vil gerne gøre det nemt at blive vaccineret for alle, der ønsker det, og igen i næste uge er der pop up-vaccination på Rødovre Bibliotek – og det er uden tidsbestilling. En anden måde at bremse smittestigningen på er at opdage sygdommen tidligt. Så min anden opfordring er, at vi alle skal være ekstra opmærksom på symptomer på corona. Det er feber, tør hoste, vejrtrækningsbesvær, tab af smags- og lugtesans, træthed og ondt i halsen.”

Til slut sender Britt Jensen en bøn til byens borgere om at stå sammen mod corona.

”Der er altså en masse, vi kan gøre, selv om smittekurven går i vejret lige nu. Sammen kan vi knække kurven. Det kræver en fælles indsats, og er der noget, vi er gode til i Rødovre, så er det at stå sammen. Så jeg er helt sikker på, at vi også kommer gennem denne udvikling på en god måde.”