Tabte gyser-finale til verdensetter

Tobias Hyttel på podiet i Paris efter en flot sølvmedalje ved French Open. Foto: Privat

taekwondo Den Team Rødovre-støttede taekwondo-kæmper Tobias Hyttel sikrede sig sølv og vigtige point til verdensranglisten ved French Open.

Af Christian Valsted

Tobias Hyttel sparkede sig næsten helt til tops, da han i weekenden deltog i et stærkt besat French Open, hvor en stor del af verdenstoppen var samlet.

I finalen stod Hyttel ansigt til ansigt med verdensranglistens nummer 1, og efter en gyser, hvor begge kæmpere skiftes til at score point, var det desværre, med lokale briller, en spansk kæmper, der sikrede sig guldet med en sejr på 10-9.

”Det var selvfølgelig en ærgerlig Tobias, men det blev til en meget velfortjent sølvmedalje og nogle vigtige point til verdensranglisten,” fortæller Tobias Hyttels far, Lars.

På vej til finalen besejrede Tobias Hyttel blandt andet en 12 år ældre kæmper fra USA, som tidligere har vundet VM sølv og bronze, og en tysker, der vandt bronze ved sidste VM.