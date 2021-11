Supercykelsti får super asfalt

: Sådan ser Rødovre Parkvej ud i disse dage. Men snart bliver cykelstien opdateret med ny belægning. Foto: Michael Hansen

Cykelsti Der er godt nyt til de glade cyklister, som snart kan boltre sig på helt ny asfalt på strækningen fra Espelunden til Rødovre Centrum og retur. Det sker som led i at opgradere cykeloplevelsen og fremtidssikre asfalten mod vind og vejr.

Af Michael Hansen

Den opmærksomme læser, gående eller cyklist har sikkert allerede lagt mærke til, at supercykelstien fra Espelunden til Rødovre Centrum på Rødovre Parkvej i denne tid er i gang med at få lagt asfaltbelægning på strækningen, så cyklen ikke hopper og danser, som den gør på den nuværende overflade.

”Vi er netop nu godt i gang med at opgradere supercykelstiens sydside med lækker ny belægning. Som nogle har lagt mærke til, så har vi allerede lavet en del af nordsiden. Det resterende arbejde, laver vi færdigt på den side, lige så snart at Sydsiden er færdig,” fortæller Anders Møller, Chef for Vej & Park Rødovre, som ligeledes oplyser, at arbejdet vil blive lavet i dagtimerne, da arbejdet med fjernelsen af stenene vil larme en del.

Ikke en del af cykelstrategien

Arbejdet med anlæggelsen af den forbedrede belægning har været undervejs længe, og den velkendte cykelstrategiplan, som blev endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen i sidste uge, har intet med dette arbejde at gøre.

”Arbejdet med at asfaltere og ændre belægningen på begge sider af Rødovre Parkvej var besluttet før cykelstrategien blev stemt igennem,” uddyber Anders Møller.

Den spritnye asfaltbelægning forventes at stå færdig om fjorten dage, hvorefter arbejdet vil påbegynde på den nordlige side. Anders Møller håber og forventer, at arbejdet står færdigt inden november, bliver til december. Herefter kan cyklisterne nærmest føle, at de svæver hen over jorden.

Vej & Park kan for nuværende ikke svare på, om også fortovsbelægningen på samme strækning bliver skiftet, og hvilke initiativer, der er i støbeskeen for at undgå trafikkaos omkring Rødovre Centrum, når den sidste del af supercykelstien fra Rødovre Parkvej og ned til Egnen skal skiftes.