Street food-julemarked rykker ind på Damhustorvet

Planen er, at markedet skal leve over en måned, og Simon Taylor har en idé om at bygge street food markedet op som en ’by i byen’ med containere og madboder. Foto: Signelements

KRYDERI PÅ TORVET Folkehuset &Kaffe på Damhustorvet fortsætter med at tænke ud af boksen. Fra den 24. november til 23. december forvandler den lokale kaffebar torvet til et urbant, kreativt og anderledes julemarked med street food-boder, kunst, samvær og musik.

Af Christian Valsted

Hvis vi ikke selv skaber liv på Damhustorvet, sker der nok ikke en skid,” fortæller Simon Taylor, der er indehaver af Damhustorvets hjørnecafé Folkehuset &Kaffe.

Siden Simon Taylor i 2019 rykkede ind med café latte og en anderledes tankegang, har han ved flere lejligheden inddraget torvet til forskellige arrangementer. I sommer var flere hundrede borgere klædt i rødt og hvidt til landsholdsfodbold på storskærm, og i slutningen af november gør han det igen. Denne gang er landsholdstrøjerne udskiftet med nissehuer i en stor satsning, der kan ende med at blive en af de bedste lokale kulturelle nyskabelser i lang tid.

Anderledes jul

Fra den 24. november og helt frem til den 23. december vil torvet hver torsdag, fredag, lørdag og søndag blive omdannet til et intimt street food marked, hvor foreløbig otte stadeholdere vil stå klar til at servere mad fra blandt andet Peru og Indien.

”Danmarks bedste burger kommer også med en bod, og den danske churros konge ’Kasper & The Churros’ har også meldt deres ankomst,” lyder det fra Simon Taylor.

Der vil også være salg af juletræer, gløgg og æbleskiver, men det bliver ikke et julemarked i traditionel forstand.

”Vi vil skabe en urban, kreativ og anderledes form for julemarked, hvor vi giver det lidt mindre nisse, men i stedet giver plads til madboder, kunstnere og lokale aktører, som kan give deres ’take’ på jul anno 2021,” siger Simon Taylor, inden han fortsætter:

”Markedet skal have fokus på nye oplevelser og nye tilgange til jul samt at lade kulturer mødes på tværs. Klassisk jul og boder vil være at finde, men vil ikke være dominerende,” siger Simon Taylor.

Liv til udskældt torv

På trods af en renovering for mere end 20 millioner kroner i 2018, er der stadig mange lokale borgere der rynker på næsen af Damhustorvets form og udseende.

Uanset, hvad borgerne måtte mene om torvet ved indgangen til byen, har Simon Taylor tænkt sig at benytte pladsen, og derfor er han også glad for, at Rødovre Kommune har godkendt brugen af torvet til det alternative street food-julemarked.

”Jeg tænker, at en af grundene til, at Rødovre Kommune valgte at renovere Damhustorvet var, for at skabe mere liv. Det vil jeg gerne omfavne. Ligesom jeg gerne vil omfavne den byudvikling, som Rødovre oplever. Mange nye borgere er tilflyttere fra København og de er derfor vant til kultur- og madoplevelser på en anden måde. Det forsøger vi at give dem på Damhustorvet,” siger Taylor om det kommende street food-koncept på torvet.