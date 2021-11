Stort stemmespild i Rødovre

Næsten syv procent af stemmerne blev spildt, da både DF og Nye Borgerlige ikke kom ind i Kommunalbestyrelsen. Havde de haft et valgforbund, havde de fået et mandat. Foto: Brian Poulsen

Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti fik egentlig nok stemmer til at få et mandat. Problemet var bare, at de i sig selv ikke var store nok enkeltvis. I stedet endte 1337 borgere med at stemme til ingen verdens nytte.

Af Michael Hansen

Da valgresultatet tikkede ind lidt over midnat i Viften stod det klart, at hverken Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti havde fået nok stemmer til at få et mandat i Kommunalbestyrelsen. Det krævede 1005 stemmer at få et mandat, men med stemmetal på 703 for DF og 634 for Nye Borgerlige rakte det ikke. De 1337 stemmer betyder, at 7 procent af de afgivne stemmer er spildt og ikke kan bruges til noget som helst.

For Dansk Folkeparti var det en hård aften, hvor de også på landsplan fik en kindhest med knockout-effekt. Det resultat betød, at Dansk Folkeparti for første gang i over 20 år mistede deres mandat i byrådet. Noget af en kontrast fra valget i 2013, hvor de fik fire mandater.

Det var da også en skuffet Kim Hammer, der avisen talte med undervejs på valgaftenen i Viften.

”Det landsdækkende resultat smitter af på kommunalvalget, og det er ikke så godt. Det ser sort ud, må vi sige desværre. Selvfølgelig er vi skuffede, men der er ingen grund til at komme med nogle udbrud nu. Jeg skal lige hjem og sove på den her.”

Også Nye Borgerliges Ketil Wathne Rasmussen kunne ikke få overbevist nok Rødovre-borgere om, at Nye Borgerlige skulle have et mandat, men han var modsat kollegaen fra DF mere positiv.

”Jeg hæfter mig ved, at vi er gået 300 procent frem, og det ville da have været dejligt med en plads. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt, men vi har gjort meget rigtigt specielt på landsplan. Jeg forestiller mig, at vi kan, hvis vi holder samme fremgang om fire år, så kommer vi ind.”

Valgforbund= mandat

Der har op til valget været meget snak om valgforbund eller ej. For hvis Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti havde valgt at slå sig sammen, så deres stemmer samlet rakt til en plads i Kommunalbestyrelsen og derfor ærgrer det Kim Hammer, at hans DF og Ketils Nye Borgerlige ikke kunne blive enige om at indgå i et valgforbund.

”Vi tilbød at gå i valgforbund med Nye Borgerlige, men det var Ketil ikke interesseret i, og det synes vi var ærgerligt, men det er jo hans valg,” lød det slukørede svar fra Kim Hammer.

Der har også været mange snakke i Nye Borgerlige, om de netop skulle have indgået et valgforbund med enten DF alene, eller sammen med K, KD, V og De Radikale, som var den anden mulighed. De valgte dog i sidste ende at stå alene, og det begrundede Ketil Wathne Rasmussen på følgende måde på valgaftenen.

”Det er altid sådan lidt fifty-fifty, når man er med i et valgforbund, fordi man ikke på forhånd kan sige, hvordan mandaterne fordeler sig. Jeg ville gerne have lagt stemmer til, at de Konservative måske havde fået et mandat mere, men jeg havde helst ikke set, at vores stemmer var gået til de Radikale, som også kunne have været sket. Med hensyn til DF, så er vi enige om integrationspolitikken, men ser meget forskelligt på de økonomiske spørgsmål. Derfor endte vi med at stå alene, og det har jeg ikke fortrudt,” pointerede han.

Tilbage står det faktum, at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ødelagde det ”samlede” mandat, som deres vælgere gav dem.