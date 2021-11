Stor smitte blandt børn

Lokalt er der mulighed for at blive kvik- og PCR-testet i Rødovrehallen. PCR-testen foregår i selve Rødovrehallen, men kviktesten kan tages i de sorte bygninger ved siden af Rødovrehallen. Det kræver tidsbestilling at få PCR-test, mens kviktest er uden tidsbestilling. Foto: Arkiv

corona 337 borgere blev i sidste uge testet positiv for Coronavirus, og det er især blandt børn i 0-9-års alderen at smitten er størst.

Af Christian Valsted

Corona-udviklingen går desværre i den forkerte retning. Ikke kun på landsplan, men også lokalt.

I sidste uge var incidenstallet i Rødovre over 800 med 337 smittede, hvoraf 24 procent af tilfældene var blandt børn i alderen 0-9 år.

”Alvoren er desværre til at tage at føle på. Coronasmitten er vækst, og det er ikke en udvikling, vi er alene om i Rødovre – hele samfundet er berørt,” fortæller borgmester Britt Jensen (S).

I sidste uge besluttede Folketingets epidemiudvalg, at der skulle indføres en række nye tiltag for at dæmpe smittespredningen. Mundbindet vender blandt andet tilbage, og skal nu bruges i kollektiv trafik og i dagligvarer butikker, og i shoppingcentre som Rødovre Centrum.

På landets videregående uddannelsesinstitutioner skal elever og undervisere ikke kun medbringe bøger og kladdehæfter, men også fremvise et gyldigt coronapas eller en negativ test.

”Myndighedernes måde at reagere på er ikke til at tage fejl af, og vi har alle et stort ansvar for at hjælpe med til at bremse smitten igen. Vi er mest effektive i kampen mod corona, når vi står sammen. Staten og sundhedsmyndighederne arbejder på de store linjer, her i Rødovre Kommune følger vi op ud fra de anbefalinger, vi får, og hvis hver enkelt af os også gør det, vi kan som enkeltpersoner, så er det en stærk offensiv, vi sætter ind mod smitten,” siger Britt Jensen, der kraftigt opfordrer til, at alle følger myndighedernes anbefalinger i forhold til både test, vaccine og måder at bremse smitten på.

Ansvar overfor særligt sårbare borgere

I Folketinget har et bredt flertal vedtaget et lovforslag, der gør det muligt for private og offentlige arbejdsgivere at pålægge de ansatte at forevise coronapas, så længe covid-19 er kategoriseret som samfundskritisk sygdom. I Rødovre sætter kommunen en række foranstaltninger i gang for at bremse smitten.

”Den største ændring handler om de steder, hvor vi har ansvar for særligt sårbare borgere,” oplyser Britt Jensen.

i Rødovre Kommune skal de ansatte, på blandt andet plejehjem, i hjemmeplejen, botilbud og andre steder, hvor vi har ansvar for sårbare borgere, kunne fremvise gyldigt coronapas. I samme anledning vil medarbejderne få mulighed for at blive testet i arbejdstiden to gange om ugen.

Pres på testcentre

Lokalt er der mulighed for at blive kvik- og PCR-testet i Rødovrehallen. PCR-testen foregår i selve Rødovrehallen, men kviktesten kan tages i de sorte bygninger ved siden af Rødovrehallen. Det kræver tidsbestilling at få PCR-test, mens kviktest er uden tidsbestilling.

”Udviklingen har ført til stigende pres på både vaccinations- og teststederne. Derfor arbejder Region Hovedstaden på mulighederne for at udvide kapaciteten,” fortæller borgmester Britt Jensen.