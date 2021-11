Stigning i gas- og elpriser

SPONSORERET INDHOLD Forbrugspriserne stiger generelt i Rødovre – og i hele Danmark – mens danskerne også bliver mere og mere opmærksomme på forbrugspriserne og på, hvor der kan findes billigere løsninger. Nogle gange kan det være svært at holde overblikket over de mange forskellige tilbud, som florerer rundt omkring på nettet blandt de mange udbydere, og dernæst hvad der skal vælges som det bedste til dit private hjem.

Af SPONSORERET INDHOLD

Et af de billige alternativer er for eksempel naturgas, som kan blive leveret af Nettopower. Nu sidder du måske og tænker over, hvad naturgas helt præcist er for en størrelse, og hvordan det kan bruges i dit hjem? Bare rolig – det er med rette, at du har fundet vej til dette indlæg, så vi kan hjælpe dig og forklare dig, hvad naturgas er, og hvorfor du helt præcis skal vælge naturgas til din bolig.

Hvad er naturgas?

Naturgas kan kort og godt beskrives som det sundere alternativ til mange andre brændstoffer. Naturgas er meget mere miljøvenligt, eftersom det er et brændstof, der ikke tilføjer så meget til CO2-udledningen, som mange andre brændstoffer gør, hvilket i sidste ende er betydeligt bedre for klimaet. Naturgas skærer ned på luftforureningen og det giver bedre samvittighed på den personlige konto – for slet ikke at tale om, at det i mange tilfælde faktisk er billigere end mange andre brændstoffer, som for eksempel kul og olie.

Med en udskiftning til et naturgasfyr kan du slippe for de kolde nætter, hvor oliefyret går ud – igen. Du er fri for at skulle genopfylde kulfyret, hver gang du kan mærke, at varmen ikke er nået igennem hele huset. Foruden at naturgas er billigere i drift, vil det også betyde, at du ikke længere skal have en udgift til ekstra tæpper til sofaen eller sengen, fordi du ikke kan holde varmen. Naturgas er med til at sørge for, at alle i hjemmet altid kan holde varmen.

Hvorfor vælge naturgas?

Hvis du vælger naturgas til at varme din bolig op med, passer du ikke kun på miljøet – du holder også fødderne varme. En varmeregning baseret på naturgas er desuden langt billigere end mange andre varmeregninger. Langt de fleste tilfælde viser, at du kan skære din varmeregning ned med tæt på 35 % af, hvad du normalt ville have brugt på varme. Det kræver blot, at du erstatter din elvarme eller dit oliefyr med et naturgasfyr. Naturgas er efterhånden så udbredt i Danmark, at du ikke skal være bange for, at det ikke kan blive leveret til din adresse.

Der er ganske få undtagelser, men som udgangspunkt er hele Danmark klargjort til at modtage dansk naturgas fra Nordsøen. Ikke nok med at du træffer et miljøbevidst valg ved at vælge naturgas – du støtter også den danske industri. Næste gang du skal finde hoved og hale i din varmeregning, skal du blot huske på, at din naturgasudbyder sørger for at holde øje med de bedste priser. Hvis du vælger at skifte til naturgas allerede i dag, bliver det faktisk heller ikke meget nemmere. Det kræver blot et enkelt opkald til din lokale leverandør, hvorefter leverandører gør det meste af arbejdet.