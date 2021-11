Spritter blyanter af – Sådan vil kommunen sikre et coronatrygt valg

Coronasmitte kommer det ikke til at stå i vejen for et trygt og sikkert kommunal- og regionsrådsvalg, siger borgmester Britt Jensen (S). Foto: Arkiv

kv21 Smitten stiger på Vestegnen, og selvom udviklingen bekymrer, vil den planlagte valgafhandling blive gennemført som planlagt den 16. november. Ekstra rengøring, afspritning af blyanter og en forlængelse af muligheden for at brevstemme, skal sikre et coronatrygt valg.

Af Christian Valsted

Den kedelige udvikling af coronasmitten kommer ikke til at stå i vejen for et trygt og sikkert kommunal- og regionsrådsvalg. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Rødovre Kommune, inden den seneste tids udvikling af de lokale smittetal i Rødovre og på landsplan.

”Vi kan godt holde kommunalvalg og holde fast i sikkerheden på samme tid, men det kræver noget af os alle. I kommunen lægger vi mange kræfter i at have alt på plads fra vores side, og med lidt hjælp fra vælgerne kommer vi helt sikkert godt i mål,” udtaler borgmester Britt Jensen i pressemeddelelsen.

Medbring selv en kuglepen

Ekstra rengøring er et af de tiltag, der skal være med til at sikre at valgstederne ikke bliver smittespredere. På valgdagen vil der være løbende afspritning af stemmeboksene, ligesom blyanter på valgstederne vil blive sprittet af efter brug.

Du skal med andre ord ikke frygte at bruge en ’snavset’ blyant, når krydset skal sættes på tirsdag, men på trods af afsprittede blyanter, opfordrer Rødovre Kommune alle til at medbringe deres egne blyanter eller kuglepenne på dagen.

”Det må bare ikke være et usædvanligt skriveredskab som for eksempel en guld- eller glimmertusch – tag en almindelig blyant eller kuglepen med,” oplyser Rødovre Kommune.

Åbner op for brevstemmer

I denne uge vil der også mulighed for at brevstemme i Borgerservice, da Rødovre Kommune har forlænget muligheden. Brevstemmer bidrager til at fordele valgdeltagelsen mere jævnt og bidrage til at mindske trængslen på selve valgdagen, lyder det fra Rødovre Kommune. På avisens hjemmeside, rnn.dk, kan du se, hvornår det er muligt at brevstemme.