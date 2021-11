Specielle behov

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg er kræsen, men jeg ved det godt og det er jo ikke andres skyld end min.

Af Chrummer

Feks så gider jeg ikke spise marinerede sild eller andre ting marineret i eddike – i min optik er eddike et rengøringsprodukt til at afkalke kaffemaskine med – ja sjovt nok drikker jeg heller ikke Ajax. Jeg gider heller ikke at spise ost. Og ost starter i min terminologi allerede ved kærnemælk. Ost er jo i princippet fordærvet mælk som tror på et liv efter døden.

Men er det andres problem? Næh. Hvis jeg bliver inviteret til silde/ostebord – tjah så får jeg bare ikke noget mad – eller ved jeg det på forhånd, tjah så snupper jeg lige en klap-sammen hjemmefra til lige at suge den værste brandert ud af snapsen.

I min kones firma, holder de et åbent arrangement for unge mennesker i hendes branche, til lidt foredrag med pindemadder og vin/øl/vand. Allerede ved de første tilmeldinger var der 1 pesceterian, 1 med laktoseintolerance, 1 med glutenallergi, 1 med soyaallergi ja og 2 veganere.

Hvad fanden sker der for det?? Skal VI andre nu til at bøvle med andre folks bizarre spisevaner?? Vi taler om VOKSNE unge mennesker. Jeg ved sgu ikke hvor fanden de har fået den opfattelse fra. Det må da helt klart være nogle latterlige curling-forældre som har opdraget deres satans yngel til, at: ”Har DU et problem lille skat, så skal du bare SIGE det, så skal ANDRE nok løse det for dig. Det er faktisk de andres PLIGT!!”

Skal der også hyres krisepsykologer fordi der ikke lige blandt drikkevarerne findes økologisk biodynamisk hyldeblomst-most fra Løgismose?

SKRID UD FRA MIN FEST!!!

Det maksimale jeg kan gå med til, i forhold til fødevareallergener er, at skrive nederst i invitationen:

”Der serveres rejecocktail, oksemørbrad med flødestuvede kartofler og regnebue-is. Kan du ikke tåle det eller af andre årsager ikke spiser det der står på bordet, ja så vil jeg opfordre dig til at tage madpakke med – eller BLIV FUCKING HJEMME!!! PS Jeg har OGSÅ kat – kan du ikke tåle den – ja så afliver jeg hellere DIG end katten”

Jeg husker en kvinde som engang fortalte mig, at hun ikke kunne tåle nødder for så begyndte hendes ører at klø. Der måtte jeg bare sige: ”Vær glad for at man ikke spiser ører, for så var det nødderne der kløede…”.