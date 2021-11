SønderjyskE satte Mighty Bulls på plads

Det lykkedes ikke for Mighty Bulls, at passerer Patrick Galbraith i SønderjyskEs mål. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter lørdagens flotte kamp mod Rungsted Sejr Capital, blev det igen hverdag for Mighty Bulls, da SønderjyskE vandt med hele 5-0 i Frøs Arena. Det var ødelæggende for Mighty Bulls spil, med de mange udvisninger.

Af Flemming Haag

Rødovre stillede op til kampen mod SønderjyskE, uden en skadet William Rørth, Alberto Pison Stærmose og Jonatan Nielsen.

John Muse starter i Rødovres mål.

SønderjyskE bedst i første periode.

En jævnbyrdig indledning på kampen i SønderjyskE. Rødovre tilspillede sig kampens første store chance, da Ryan Lowney havde en stor mulighed, men afslutningen gik forbi mål.

Så gik SønderjyskE i offensiven, og skabte meget trafik i Rødovres zone, hvor Mighty Bulls havde svært ved, at spille pucken ud af zonen. SønderjyskE fik udbytte af sit pres, og kom foran på Martin Eskildsens scoring, efter en perfekt pasning fra Mads Eller. Kort efter blev det 2-0 da Matt Salhany, løftede pucken op i nettaget med baghånden, hvor der var spiller tolv minutter. Trods Sønderjysk overtag, spiller Mighty Bulls sig frem til afslutninger, men skarpheden mangler.

Frederik Kaels trak en udvisning for Interference, og SønderjyskE i powerplay. En stærk Rødovre defensiv, tillod ikke SønderjyskE at spille sig frem til farlige afslutninger.

Kort før periodepausen, kom Brendan Harms og SønderjyskEs Andreas Holzmann i nærkamp foran SønderjyskEs mål, og begge fik to minutter for Roughing, og spil fire mod fire.

Et minut inden pausen blev det 3-0, da Daniel K. Nielsen lagde pucken ind bag John Muse, en situation hvor Muse ikke så specielt godt ud.

Rødovre i undertal.

Rødovre lagde ud med to gode afslutninger af Gustaf Berling og Oliver Dame-Malka. Så kom Rødovre igen i undertal, da Lasse L. Carlsen måtte i straffeboksen for Cross-Checking. Igen godt boksplay af Mighty Bulls. Så blev det Gustaf Berlings tur til, at tage plads i straffeboksen, for Holding the Stick. Endnu et stærkt Mighty Bulls boksplay.

Tredje udvisning til Rødovre, da der blev dømt Tripping mod Jonathan Brinkmann, hvor der var spillet elleve minutter af perioden. Rødovre klarede igen frisag i undertalsspillet.

Så fik Ryan Lowneys to minutter for Interference mod William Boysen, der blev skubbet ind i Rødovres mål. Samtidig sendte Martin Eskildsen pucken i mål, men scoringen blev ikke godkendt, da målet ikke var på plads.

Rødovre spillede fuldtallige de sidste fem minutter af perioden, hvor Brady Vail og Jonathan Brinkmann leverede gode afslutninger.

En periode uden scoringer, hvor Rødovre var i defensiven, på grund af de mange udvisninger.

Fortjent SønderjyskE sejr.

Tredje periode blev åbnet med tempo og intensitet med mange afslutninger. Spillet vekslede, uden de helt store chancer.

Da der resterede syv minutter fik SønderjyskEs Cameron Brown en breakaway, og alene med John Muse sendte han pucken i mål, til Sønderjysk føring 4-0.

Et minut senere falder der endnu en scoring. Marco Illemann mister pucken bag eget mål til Shawn O’Donnell, som lægger en pasning til en helt fri Mathieu Foget, som havde let ved at scorer, til stillingen 5-0. I slutfasen lagde SønderjyskE et massivt pres mod Rødovres mål, men John Muse var på plads. En godkendt periode af Mighty Bulls, som spiller sig frem til afslutninger, men der mangler skarphed i afslutningerne.

