Skal føre Rødovre Centrum ind i en ny tidsalder

I et pulserende shoppingcenter er der ikke tid til at stoppe op og stå stille, som Jacob Birkbøll gør på billedet. Vi har talt med Rødovre Centrums nye administrerende direktør om fremtidsplanerne for byens største virksomhed. Foto: Brian Poulsen

ny direktør 39-årige Jacob Birkbøll er ny administrerende direktør for byens hæderkronede indkøbscenter, Rødovre Centrum. ”Jeg vil gå ydmygt til værks, men der er ikke tid til at sidde på hænderne,” siger han. Centeret har nemlig planer om padel-baner på taget, flere el-ladestandere og en kulinarisk satsning, der skal lokke flere spisende til.

Af Christian Valsted

Rødovre Centrum har været ledet og dirigeret af familierne Knudsen og Andreasen siden åbningen i 1966, men i mandags tiltrådte en ’udefra’ officielt som øverste leder af Rødovre Centrum.

Efter mere end 30 år på posten offentliggjorde Jesper Andreasen tidligere på sommeren, at han valgte at trække sig tilbage, og overlade tøjlerne til Jacob Birkbøll. Familietraditionen bliver dermed ikke ført videre, og den nye centerdirektør havde da også sine tanker om netop familiesituationen, inden han takkede ja til stillingen.

”Jeg havde mange overvejelser inden jeg takkede ja til direktørposten i et center, der siden åbningen i 1966 har været drevet af samme familie. Jeg er jo ikke en del af familien af kød og blod, men jeg kunne ret hurtigt fornemme, at Rødovre Centrum var et helt unikt sted, og jeg følte mig hurtigt som en del af ’familien’,” fortæller Jacob Birkbøll, der har været en del af centeret siden december 2019, hvor han tiltrådte som økonomidirektør.

Tidligere har han været ansat i en lignende rolle på Dragsholm Slot, der ligeledes er familieejet.

”Mine oplevelser med familieejede virksomheder er, at der ofte er en særlig kultur. Den kunne jeg hurtigt fornemme i Rødovre Centrum. For familien er det hjerteblod, og det skinner i gennem i alle beslutninger. Når man selv driver et sted, kan man også hurtigere træffe beslutninger og skal ikke vende mulige tiltag med mange forskellige interessenter og led. Rødovre Centrum er meget agile og handler hurtigt på de gode idéer. Og agiliteten, og den måde at drive virksomhed på, er meget tiltalende for mig,” siger den nye centerdirektør.

Vil fastholde medarbejdere

Privat er Jacob Birkbøll bosat i Brønshøj, og han besøgte med egne ord centeret i ny og næ med familien, inden han tiltrådte som økonomidirektør den 1. december 2019.

Han er uddannet cand. merc. aud., og udover at stifte bekendtskab med konsekvenserne af COVID-19 i Rødovre Centrum, har Jacob Birkbøll også fået et indgående kendskab til centerets mange lejere, kollegaer, kunder og øvrige interessenter. Og lige netop kendskabet til de mennesker, der hver dag giver centeret liv, er en af årsagerne til, at han ikke mener, der er tale om en kliché eller en slidt floskel, når han kalder Rødovre Centrum for et særligt sted.

”Der er rigtig mange kunder, der har en holdning til, hvordan vi skal drive centeret, og jeg synes det er et fantastisk engagement, at så mange har en holdning til centeret. Rødovre Centrum er et samlingssted for mange. Der er mennesker, der bor og sover her hver nat, der kommer varer hver morgen og hver dag får vi besøg af mere end 30.000 kunder. At få lov til at have et ansvar for det, er virkelig en opgave, jeg ser frem til at bære videre, forfine og udvikle med største respekt,” siger Birkbøll, der med den nye titel også bliver chef for centerets godt 45 ansatte ejendomsfunktionærer, vagter, rengøringsfolk og kontoransatte.

Og lige netop centerets egne ansatte har historisk set været ansat i centeret i længere perioder. Den tradition vil Jacob Birkbøll forsøge at bære videre.

”Nye og yngre generationer skifter job hyppigere og søger nye udfordringer. Det er der bestemt intet galt i, men hos os har vi mange jubilarer, og det er vi fantastisk stolte af. Det vidner om, at Rødovre Centrum er en arbejdsplads, hvor medarbejdere har lyst til at være længe. Det skal ikke være en svingdør, hvor medarbejdere søger væk efter tre år. Vi vil gerne sørge for, at vores ansatte trives i jobbet, og derfor har vi blandt andet fokus på at alle går til tiden, og ikke arbejder i fritiden,”.

Artiklen fortsætter under artiklen…

Arbejdet kalder

Rødovre Centrum har i årtier fremvist det ene flotte regnskab efter det andet, men Jacob Birkbøll er meget bevidst omkring, at centeret aldrig er kommet sovende til succes. Derfor skal skjorteærmerne også smøres op med det samme, for der er rigeligt med opgaver og større og mindre udfordringer, når man står i spidsen for et center med 50 speciallæger og 160 butikker.

Ifølge den nye centerdirektør bliver en af de vigtigste opgaver at sørge for, at centeret hele tiden er fuldt udlejet.

”Og derfor kan vi ikke sidde på hænderne. Tomme butikker er noget af det værste, der kan ske for et center. For fem tomme butikker kan meget nemt blive til syv. Tomme lejemål avler tomme lejemål, så derfor står det øverst på listen som en stående opgave. Vi er heldigvis fuldt udlejet, men det kommer ikke af sig selv,” fortæller Jacob Birkbøll.

Og med øget nethandel og konkurrerende centre, der også forsøger at præsentere den bedste handleoplevelse for kunderne, er det vigtigt at være fremsynet.

”Centeret har i flere omgange udbygget, og vi kunne sagtens udbygge Rødovre Centrum mere, da vi har flere byggefelter, men vi skal jo ikke bygge bare for at bygge. For os handler det om at finde det helt rigtige butiksmiks og finde lejere, som har et koncept, som vi tror på, og som ikke bukker under efter seks måneder,” siger Jacob Birkbøll, der mener, at centerets mange butikker, i højere grad end tidligere, skal være klar til at levere en service, som kunderne ikke kan klikke sig til på Internettet.

”Butikkerne har et ansvar for at være mere attraktive og yde services, som de måske ikke har gjort tidligere, men i centeret skal vi også være dygtige til at markedsføre os og planlægge aktiviteter, så kunderne vil besøge os,” siger Jacob Birkbøll.

Nyt madunivers

Selvom det for Jacob Birkbøll ikke er et mål i sig selv at udvide med flere kvadratmeter, står centeret igen overfor en snarlig udbygning. Dog i væsentlig mindre skala end tidligere. Rødovre Centrum vil fremover, i højere grad, fokusere på oplevelsesbaserede tilbud i centeret og inden længe går centeret i gang med at omdanne et større område i Rotunden til et madunivers med 2-3 større nye restauranter og et fællesområde med 3-4 mindre madboder.

”Vi vil være en destination for madoplevelser. Vi kan se, at folk kører ind mod København, fordi der er et stort udvalg af spisesteder, og vi tror på, at der er kunder, der var blevet i centeret for at spise, hvis vi havde haft et større udbud,” siger Jacob Birkbøll om det kommende ’madhjørne’ i centeret, som foreløbig har fået navnet ’Orangeriet’.

Flere lejemål blive slået sammen og samtidig skal der bygges et glashus i to etager ved den lille forplads ved indgangen ud mod Vandtårnet. Det forventes, at ’Orangeriet’ bliver 1200-1500 kvadratmeter stort.

”Det er vigtigt at tilbyde det, som kunderne efterspørger. Og lige nu er det flere madoplevelser. Vi er i gang med projekteringen og hvis alt går vel, kan vi indvie den nye del af centeret i forbindelse med vores fødselsdag til april næste år. Hvis det bliver senere, er det også ganske fint,” siger Birkbøll.

Tagflader og p-pladser

Ud over et målrettet fokus på at skabe madoplevelser til kunderne, har Jacob Birkbøll også en idé om, at centeret på flere andre områder skal følge med tidens udvikling, så kundernes behov i højere grad bliver opfyldt.

Det gælder for eksempel på parkeringsområdet, hvor flere af centerets p-pladser fremover skal være udstyret med en el-ladestander.

I øjeblikket har Rødovre Centrum opsat 10 el-ladestandere, og det er i underkanten, mener Jacob Birkbøll.

Han ser gerne, at 8-10 procents af centeret parkeringspladser, indenfor de næste par år, har en ladefunktion.

”Det er interessant for kunderne at kunne lade deres bil op, imens de gør deres indkøb i centeret. Hvis kunderne kan køre fra centeret med en opladt bil, vil jeg være tilfreds. Derfor er det et tiltag, vi kigger nærmere på,” siger centerdirektøren, der også forventer, at centerets mange tagflader i fremtiden vil få vigtige funktioner. Birkbøll nævner blandt andet anvendelsen af solenergi og en sportsgren, der meget vel kunne få borgere og kunder til at duellere i højden.

”Vi har en drøm om at etablere padel-baner i Rødovre Centrum. Sporten er eksploderet, og derfor synes jeg, at det ligger lige til højrebenet at etablere udendørsbaner i centeret,” siger Jacob Birkbøll, der ikke har en tidshorisont på, hvornår det lokale padel-folk kan spille den populære sport.

Placeringer til mulige baner skulle imidlertid ikke blive et problem.

”Som sagt har vi mange tagflader, som vi kunne bruge til andre formål. Vi har også et område på en af vores parkeringsdæk, som kunne anvendes,” siger Jacob Birkbøll, der på trods af en række konkrete fremtidsplaner for Rødovre Centrum, ikke har tænkt sig at ændre radikalt på den måde, som centeret er blevet drevet og ledet på de sidste 30 år.

”Jesper Andreasen har drevet centeret i 30 år og før det hans mor. Så der er en kultur, og en måde at drive centeret på, og mange at de ting virker, og det skal der ikke ændres på. Jeg skal ikke vende skuden 180 grader, men der er ingen tvivl om, at centeret hele tiden skal udvikle sig, og at jeg skal til at gøre tingene på min måde.”