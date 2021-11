Skal du genvinde dit yngre jeg? Så får du hemmeligheden her

SPONSORERET INDHOLD Vi bliver alle ældre, og med tiden kan det selvfølgelig afspejles i ens ydre. Huden aldres og andre tegn på alderdom kommer til udtryk. Det sker især for kvinder, som har været igennem én eller flere fødsler, hvilket har slidt på kroppen.

Derfor er der mange, som tyer til en såkaldt ’Mommy Makeover’, hvor kroppen får en tur. Det kan Pfeiffer Plastikkirurgi blandt andet hjælpe med.

Hvad er en Mommy Makeover?

Mommy Makeover er en af tidens mest hippe behandlinger. Der findes selvfølgelig brystforstørrelser og ansigtsløft. Men i de senere år er Mommy Makeover blevet populært, da stadig flere og flere kvinder efterspørger denne type behandling. Behandlingen henvender sig til kvinder, som har været igennem fødsler, hvor de efterfølgende føler, at deres krop hænger og/eller har ændret sig.

Behandlingen kombinerer flere indgreb, som skal hjælpe på kroppens udseende, således at man igen får et ungt udseende – Lidt ligesom før man fødte.

Behandlingen indeholder et brystløft, fedtsugning af berørte områder omkring maven og hoften og eventuel maveskindsoperation. Det er selvfølgelig individuelt fra person til person.

Bliv glad for din egen krop

Det kan være svært at leve med ens nye krop efter en fødsel. Især hvis man har været vant til et stramt og frisk look. En fødsel kan nemt vende op og ned på dette, hvor man efterfølgende oplever ekstra fedtdepoter på kroppen, samt en slappere hud. Disse ’problemer’ kan være svære at komme til livs igen, da kroppens hud og krop har ændret sig. Derfor er det ikke nemt, og det skal man huske. Du kan træne og spise rigtig uden at få resultater. Sidste udvej kan i nogen tilfælde være en behandling, ligesom Mommy Makeover.

Plastikkirurgien kan realisere drømme

Som overskriften fortæller, er der mange med forskellige drømme her i livet. Én del af disse er personlige, hvor man går med en drøm om at ændre sin krop eller udseendet. Det er her, at diverse plastikkirurger kommer ind i billedet, da de kan hjælpe folk på vej med at opnå deres drømme.

I nogen tilfælde er personer gået på kompromis med deres krop i mange år, da de måske ikke har turde, haft råd eller noget helt tredje til at ændre deres udseende. Det er derfor også livsændrende at få foretaget plastikoperationer, da du kan ændre lige netop dét, som du vil.

Det kan være nye bryster, fjerne en dobbelthage, stramme op i ansigtet med ansigtsløft eller botox. Det kan også være større operationer, som f.eks. fedtsugning eller maveskindsoperation.

Der findes operationer, som henvender sig til alt på kroppen. Alle drømme kan opfyldes nemt, og det kan tilmed finansieres på en fornuftig måde. Så får du realiseret din drøm her og nu, men betaler senere. Det er utrolig smart.

Spring ud i det

Tag skridtet mod en ny tilværelse, hvor du ikke skal skamme dig eller have det dårligt med din egen krop. Det er en god mulighed, som du vil glæde dig over resten af dit liv. Kig rundt på nettet efter plastikoperationer, som måske kunne henvende sig til dig.