Skab din egen indretningsstil

Der findes mange forskellige indretningsstile, her kan du læse om nogle af de mest populære.

Den nordiske stil

Den nordiske indretningsstil er karakteristisk for brugen af træ, rolige og neutral farvevalg og naturligt lys. Den nordiske stil er at finde i rigtig mange danske hjem. Stilen er kendetegnet ved sit minimalistiske look, hvor der er fokus på rene linjer og kvalitet. Indretningen er simpel, og intet er overladt til tilfældighederne. De få pynteting, der er i hjemmet, er nøje udvalgt med fokus på at give hjemmet personlighed. Naturen er bragt ind i hjemmet. Træ går igen i mange elementer og udformninger. Planter både ægte og falske er også et gennemgående tema for denne indretningsstil. Møblerne er ofte skandinavisk design. Især dansk design har lavet mange klassisker, som lige falder ind i den nordiske stil.

Retrostilen

Indretningsstilen fra 1950´erne til 1980´erne har i den grad fundet vejen tilbage i hjemmene igen. Retrostilen leger med vilde farver, personlig indretning og fri fantasi. Kontrasten til de vilde farver er ofte træ. Det kunne for eksempel være et teaktræ spisebord eller kommode, som afdæmper de vilde farver. Retro hjemmene opstår ofte ud af gamle genbrugsfund eller arvestykker, som har fået nyt liv. Alt er tilladt i retrostilen, det er kun fantasien, der sætter grænser.

Urban Living

Stilen Urban Living stammer fra New York. I mange lejligheder i New York er der murstensvægge og vandrør, som man har integreret i indretningen, og den stil har fundet vej til resten af verdenen. Urban Living er kendetegnet ved det rustikke look, hvor murstensvægge, ubehandlet træ og industrielle møbler spiller en stor rolle. Det er de naturlige og rå materialer som jern, træ, metal og mursten, der præger stilen. Industrien er tænkt ind i indretning. Det kan for eksempel være tøjstativer, som er lavet af gamle jernrør eller spiseborde, som er lavet af solidt træ.