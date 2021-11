Silje Brøns Petersen til VM for Tyskland

Missionen lykkedes. Silje Brøns Petersen skal til VM i Spanien for Tyskland. Foto: Gunar Fritzsche

VM-Debutant Der blev en VM-plads til Silje Brøns Petersen i Tysklands VM- trup forud for det kommende VM i håndbold i Spanien. Slutrunden bliver playmakerens første og har længe været et mål at få indfriet.

Af Michael Hansen

Ny tysk statsborger, debut for Tyskland, debutsejr med mål for Tyskland i sejren over Rusland, kulminerende med en VM-udtagelse for Silje Brøns Petersen på bare seks uger. Der er ikke noget at sige til, hvis Silje Brøns Petersen kniber sig lidt i armen og ikke helt, hvad ben, hun skal stå på ovenpå dagens gode nyhed fra det tyske håndboldforbund. Hun skal nemlig pakke kufferten og spille VM for Tyskland i den spanske by, Valencia.

”Det er en drøm, som er gået i opfyldelse for mig. Det var målet for mig at komme med til slutrunden. Jeg er superglad for, at det er lykkedes, og det sætter prikken over i’et for mig, da jeg har knoklet for det siden, jeg blev udtaget første gang,” fortæller Silje Brøns Petersen.

Hele nationaliseringsprocessen fra dansk til tysk er gået med tysk punktlighed og hurtighed, og det kunne tyde på, at det hele tiden har været den tyske plan, at Silje skulle med til VM, men om det reelt er rigtigt, ved Silje Brøns Petersen ikke.

”Jeg har ikke skænket det så mange tanker, men egentlig bare haft fokus på at præstere godt ved samlingen og bevise, at jeg fortjente at komme med,” uddyber hun.

Potentielt DK-møde

Til slutrunden er Silje Brøns Petersen udtaget som en af to playmakere, og det kan betyde meget spilletid for den 26-årige, som så småt har vænnet sig til tanken, om at skulle til VM. En besked hun fik overbragt i onsdags.

”Det gik først op for mig, hvor hurtigt det her har gået, da jeg var i Danmark. Men nu glæder jeg mig bare til at give den gas til slutrunden i den sport, jeg elsker allermest,” fortsætter hun.

Mødet med slutrunden i Spanien kan også blive til et møde med Danmark i mellemrunden, såfremt at begge hold går videre. Det møde vil helt sikkert vække en del genklang i Danmark, men det tager Silje med ophøjet ro.

”Kampen mod Danmark bliver en sjov og speciel kamp, men for mig bliver det en kamp som alle andre,” afslutter hun.

Sidste lille hurdle inden VM bliver en træningssamling i Tyskland fra den 22. november, inden holdet deltager i en opvarmningsturnering i Madrid, hvor de møder Polen, Spanien og Slovakiet. Herefter rejser holdet til Valencia og spiller første kamp den anden december mod Tjekkiet.

Siljes familie har allerede sagt, at de vil være til stede på lægterne i Valencia. Rødovre bliver således flankeret af islæt både på og udenfor banen.