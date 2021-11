Schmeichel gæster Rødovre Centrum

Peter Schmeichel har landskampsrekord med 129 optrædener i rødt og hvidt, hvor han opnåede den største danske fodboldtriumf, da han vandt EM i 1992. Foto: Andreas Houmann

signerer bøger: Den tidligere landsholdsmålmand og Europamester, Peter Schmeichel, kommer til Bog & Idé i Rødovre Centrum den 12. november for at signere sin nye bog, One.

Af Christian Klarskov Bauch

Hvordan kunne en dreng fra en københavnsk forstad bliver verdens bedste målmand? Det forsøger Peter Schmeichel at svare på i sin nye biografi, One, der omhandler landsholdskeeperens liv og karriere. Fra starten i Gladsaxe-Hero igennem Brøndby IF til mægtige Manchester United og pokalen med de store øre, følger man Schmeichels præstationer på og uden for banen.

Bogen omhandler også keeperens imponerende præstationer på det danske landshold, der kulminerede med den overraskende sejr i Göteborg i 1992. Udover det sportslige kommer Europamesteren også ind på forholdet til sin polske far og ikke mindst sønnen Kasper, der i dag vogter buret for Hjulmands tropper.

Peter Schmeichel nåede i sin aktive karriere at vinde fire danske mesterskaber og den danske pokalturnering med Brøndby, fem engelske mesterskaber, tre FA Cup titler og en Champions League med Manchester United, samt det portugisiske mesterskab med Sporting Club de Portugal. Derudover blev han Europamester med det danske landshold i 1992.

Du kan møde fodboldlegenden hos Bog & Idé i Rødovre Centrum den 12. november klokken 15.30.