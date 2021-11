Sådan ville byrådet se ud, hvis vælgerne bestemte og ikke partierne

Både Jesper Clausson Vibholt og Abresh Useini fik vælgernes opbakning, men fordi Socialdemokratiets mandater går efter partiliste først og personlige stemmer bagefter risikerer Jesper Clausson Vibholt ikke at komme ind, og Abresh er allerede ude. Foto: Brian Poulsen

Valg Borgernes Kommunalbestyrelse i Rødovre ville se helt anderledes ud, hvis de helt suverænt bestemte, hvem de 19 pladser gik til. Mange af dem, som kom ind ved valget ville ikke komme i nærheden af en plads, hvis de personlige stemmer var rettesnoren at gå efter.

Af Michael Hansen

Bør et valg egentlig ikke vælge dem ind med flest stemmer, for det er dem borgerne godt kunne tænke sig tegnede kommunen i de næste fire år? Det spørgsmål må man stille endnu en gang efter at have set de personlige stemmetal for Kommunalvalget 2021. Der sidder igen nogle tilbage med flotte personlige valg, der ikke kommer ind, fordi strukturen er, som den er.

I politik snakker man om to typer af stemmer sideordnet og partiliste. Med partilister har partierne størst indflydelse på, hvilke kandidater der vælges ind. På partilister er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge. Først beregnes kandidatlistens fordelingstal. Kandidater, der opnår et personligt stemmetal, der er lig med eller større end fordelingstallet, er valgt ind, så når Britt Jensen, som havde et flot personligt valg, har sikret sig sin plads, tilfalder de resterende stemmer nummer to, tre, fire og fem på listen. Først når der er 0 partilistestemmer tilbage, kigger man på de personlige stemmer, hvor dem, der har fået flest, tager de mandater, som er tilbage.

Med sideordnet er det vælgerne, der bestemmer, hvem der kommer ind. Avisen har leget lidt med tallene, og der tegner sig et helt andet billede af byrådet, såfremt vælgerne 100 procent bestemte. Denne opstillingstype gør sig gældende hos De Konservative. Her kommer dem med flest stemmer ind.

De kom ind, og de gjorde ikke

En optælling viser, at seks ud af 19 Kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke ville komme ind, hvis det udelukkende var de personlige stemmer, der afgjorde showet. De er Flemming Lunde Østergaard Hansen, Jan Kongebro og Lene Due fra Socialdemokratiet, som ville blive erstattet af Jesper Clausson Vibholt, Miriam Moazzeni og Abresh Useini. Også hos Venstre ville tingene se anderledes ud, hvor Karin Frøidt ville tage pladsen foran Mikkel Molin. Det samme gjorde sig gældende hos Enhedslisten, hvor Necla Baran havde et bedre personligt valg end Marianne Christensen. Samme billede sås hos SF, hvor Maria Grøndahl stod til en plads foran Martin Rosenkrantz, der endte med at komme ind.

En af dem, som ligger lige på vippen til at komme ind, men havde et flot personligt valg, er Jesper Clausson Vibholt. Lige nu ved han ikke, om han er inde eller ude. P.t er han ude med bare to stemmer til partikollegaen Anette Rachlitz. Men han havde været inde med vælgernes gunst.